Kristalina Georgieva. O nome de última hora que terá de mudar o FMI

A escolha europeia para o Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, comemora na terça-feira 66 anos, mais um do que permitem os estatutos do FMI. A idade será só o primeiro embate com as regras da instituição, que muitos acusam de antidemocrática e demasiado suscetível a opções políticas, pedindo reformas abrangentes. Com meio mundo, o emergente, a reclamar maior peso na governação internacional, e avisos sombrios sobre a próxima crise, esta será a mudança mínima a conseguir pela economista búlgara.

Georgieva não foi primeira escolha da União Europeia para a corrida ao FMI. O ministro das Finanças Mário Centeno chegou a estar entre os nomeáveis, mas excluiu-se da corrida para facilitar “consensos”. A falta de um acordo inicial trouxe para a corrida esta economista, que já antes tinha disputado o cargo de secretária-geral da ONU com António Guterres.

Ligada ao desenvolvimento, ambiente e assistência humanitária, Georgieva fez carreira na Comissão Europeia, mas, sobretudo, nos quadros do Banco Mundial, que para ela criou um cargo à medida – o de CEO da instituição-irmã do FMI, após o tal fracasso na ONU.

FMI e Banco Mundial nasceram há 75 anos nos acordos da estância americana de Bretton Woods. Com eles se desenhou uma ordem internacional para a segunda metade do século XX – o chamado Consenso de Washington, contestado pelas nações em desenvolvimento, que aguardam a revisão das quotas do FMI, prevista para outubro, para conseguirem maior peso internacional.

Este, a par com o apoio à economia global num cenário de crise, será um dos grandes desafios. Desenvolvimentista, natural de um país do leste europeu e com uma economia emergente, Georgieva sugere à partida um perfil próximo dos chamados países do Sul, os excluídos do Ocidente que entendem ter chegado o seu século, o XXI. Mas Georgieva é a cara de um velho continente que outrora dividiu o governo do mundo com os EUA.

Nascida em Sófia, em 1953, cinco meses após a morte de Estaline, a búlgara cresceu dentro do bloco soviético. Estudou na London School of Economics, no Reino Unido, e ainda no instituto norte-americano MIT. Hoje, é descrita como voz expatriada com sotaque americano, depois de, aos 40 anos, ter rumado a Washington para trabalhar no Banco Mundial. Até então, lecionava na Universidade de Economia Nacional e Mundial da capital búlgara.

Já no Banco Mundial, aplicou a sua especialização na área ambiental, ficando ligada à gestão e financiamento de projetos para desenvolvimento ambiental e sustentabilidade. Esta agenda, com a qual defende mais fiscalidade e financiamento verde, poderá marcar o mandato, caso o seu nome seja confirmado.

Na Comissão Europeia, para onde seguiu em 2010, assumindo a pasta da cooperação internacional, notabilizou-se na resposta à crise do Haiti. A imprensa internacional destaca o caráter enérgico e diplomático da ex-comissária, que, pessoalmente, gosta da dança e de tocar guitarra, especialmente Beatles. Georgieva foi ainda vice-presidente da Comissão gerindo a pasta do Orçamento e Recursos Humanos, e foi ela que apostou no aumento da participação das mulheres nas chefias de Bruxelas.

O percurso da economista não passou por nenhum banco central ou pasta das Finanças, algo visto como défice de experiência face a possíveis concorrentes. Entre estes, na ala reformista e emergente do mundo, poderão estar o singapurense Tharman Shanmugaratnam ou o colombiano José António Ocampo, ambos com um caderno de encargos para mudar o FMI, mas sem apoio regional.

De uma aldeia búlgara ao FMI

Da vida pessoal de Georgieva sabe-se que é casada e tem uma filha, pouco mais. Mas a economista expõe no Twitter raízes humildes para mostrar-se como caso de mobilidade pela educação. Escreve que é a primeira da família com doutoramento. Pai, técnico de estradas, e mãe, lojista, terminaram o secundário.