Kristalina Georgieva vence corrida europeia à liderança do FMI

A búlgara Kristalina Georgieva deverá ser a próxima diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI). O anúncio foi feito há minutos, esta sexta-feira, pelo seu único concorrente, Jeroen Dijsselbloem, entretanto derrotado nesta corrida final. Deverá ser Georgieva porque a regra (informal) diz que costuma ser um europeu a liderar o FMI e um norte-americano a presidir ao Banco Mundial.

Na sua conta de Twitter, o ex-ministro das Finanças da Holanda, Jeroen Dijsselbloem, escreveu: “Dou os parabéns a Kristalina Georgieva pelo resultado dos votos europeus de hoje. Desejo-lhe o maior sucesso”.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes. — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) August 2, 2019

Mário Centeno, que ontem se afastou da corrida para não levantar obstáculos a eventuais consensos (segundo disse), também já deu os parabéns à ainda diretora-executiva do Banco Mundial.

“Parabéns Kristalina Georgieva por ter sido escolhida como a candidata europeia para comandar o Fundo Monetário Internacional (FMI). Face às crescentes tensões globais, é imperativo defender o FMI como símbolo do multilateralismo e da cooperação internacional”, escreveu no Twitter o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo.

Parabéns @KGeorgieva por ter sido escolhida como a candidata europeia para comandar o @IMFNews.

Face às crescentes tensões globais, é imperativo defender o FMI como símbolo do multilateralismo e da cooperação internacional — Mário Centeno (@mariofcenteno) August 2, 2019

Georgieva, uma economista respeitada e com uma longa carreira, tem 65 anos, mas no próximo dia 13 de agosto fará 66. O facto de vir a entrar para a liderança do FMI com mais de 65 anos tem sido encarado como um ponto contra a sua eleição.

Mas até outubro terá de haver uma decisão final do conselho executivo do Fundo uma vez que Christine Lagarde, que já saiu definitivamente do FMI, assumirá as rédeas do Banco Central Europeu a 1 de novembro próximo.

A Europa escolhe um nome, os Estados Unidos também. Mas, como referido, a tradição é dar a chefia do FMI a um europeu. Nesse sentido, Georgieva tem uma vantagem ‘histórica’.

Na verdade, a vitória da búlgara aconteceu porque Jeroen Dijsselbloem desistiu da corrida. Os altos representantes europeus (dos 28 países) estavam a dar 56% dos votos a Georgieva, mas se Dijsselbloem continuasse seria necessário prolongar pela noite dentro esta eleição, até a economista ter uma maioria qualificada de dois terços (é essa a regra europeia, neste caso).

O holandês saiu porque continua a ter muitos anticorpos na Europa, resquícios da forma dura e pouco polida como tratou os povos dos países do sul da Europa durante os anos da crise, designadamente Portugal, Grécia, Espanha e Itália.

(atualizado às 21h10)