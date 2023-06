Kristian Ruby: "Europa não pode depender da China, mas não pode querer ser autossuficiente"

O secretário-geral da Eurelectrics, Kristian Ruby © Direitos Reservados

O secretrário-geral da Eurelectric, Kristian Ruby, foi um dos oradores da conferência 'We Choose Earth' da EDP, em Madrid. Falou ao Dinheiro Vivo sobre as temáticas da descarbonização e os desafios para lá chegar

Acredita que ainda é possível fazer a descarbonização da economia europeia até 2050?

Ainda é possível, mas é crítico que aceleremos significativamente os passos no terreno para lá chegarmos. Até agora, o ritmo de crescimento das renováveis e da mudança nos restantes setores não esta alinhado com as metas definidas.

O mundo mudou no último ano e meio...

Pois mudou e o desafio tornou-se ainda mais premente. Há muito mais protecionismo, mais de 100 países adoptaram algum tipo de restrição comercial nos últimos três anos - a Indonésia deixou de exportar níquel, fala-se na criação de uma OPEP do lítio, a China ameaça restringir as exportações de painéis solares e seus componentes - e muitas tensões geopolíticas. Tudo isso tem efeitos em cascata sobre a cadeia de fornecimentos, sobre os custos energéticos e, no limite, sobre os custos da própria transição energética. Vivemos num momento inflacionista e isto vem tudo adicionar uma complexidade extra à situação no curto prazo. As boas notícias é que tudo isso ajuda a clarificar a direção que temos de seguir, até porque vimos como a nossa dependência de combustíveis fósseis a partir de regimes instáveis é insustentável.

A eletrificação dos transportes é vital para essa transição, mas a escassez de matérias-primas não é um risco?

No imediato é um desafio, mas não podemos cair na armadilha de pensarmos que só porque algo é escasso hoje isso será um bloqueio à transição energética. Há 15 ou 20 anos, discutia-se se havia silício suficiente para as necessidades, designadamente dos painéis solares, e há. Os produtores de turbinas eólicas e de carro elétricos têm dificuldades de acesso ao lítio, é verdade, e estamos a operar de forma completamente diferente hoje, mas vemos que os fabricantes automóveis estão a fazer acordos diretos de fornecimento com as companhias mineiras para acesso a estes materiais.

Mas há a questão da dependência externa.

Sim, muita da transformação destes materiais acontece na China e uma dependência tão grande de uma nação com a qual podemos não estar de acordo é algo que pode ser um problema. Temos o exemplo da Rússia, achamos que podíamos confiar neles e, afinal, descobrimos que não podemos. É importante que aprendamos com esse erro e que se pense numa configuração para a Europa em que tenhamos acesso às matérias-primas e às indústrias necessárias para produzir a transição energética e para criar riqueza e bem-estar.

O que é difícil, pelo menos no imediato.

Sim, mas não podemos cair no outro extremo de pensarmos que devemos ser um continente totalmente autossuficiente. Isso não vai acontecer e nem sequer é desejável que aconteça. Mesmo que tenhamos ficado desapontados com a crença de que o comércio poderia assegurar a paz entre nações, temos de insistir que o facto é que as pessoas continuam a negociar umas com as outras e isso traz benefícios para todos. O que temos de garantir é que a Europa não fica dependente de um único fornecedor em termos de componentes vitais para a transição energética.

Mas há uma série de Estados-membros da UE que estão contra a proibição dos motores de combustão a partir de 2035. Como encara esse fato?

Temos de ver isso como um sinal político muito forte de que há um prazo de expiração para essa tecnologia. O importante é que façamos a transição para uma economia mais saudável e sustentável, que essa mudança de paradigma da mobilidade aconteça. Se será em 2035 ou em 2036 não é o fator determinante. O que estamos a ver na indústria automóvel hoje é uma mudança massiva de estratégia para os veículos elétricos. Hoje, mais de um quarto dos carros vendidos na China são carros elétricos ou híbridos. Na Europa idem. Esta mudança está a acontecer. Não ao ritmo que gostaríamos, mas está.

*A jornalista viajou a convite da EDP