KuantoKusta remove lojas especulativas

A KuantoKusta, plataforma digital portuguesa mais conhecida no mercado pela sua solução de comparador de preços, removeu todas as lojas que se aproveitaram da elevada procura de produtos, como máscaras e desinfetantes, que a pandemia do novo coronavírus está a provocar. “Todas as lojas que se aproveitaram da situação e praticaram especulação foram removidas do KuantoKusta”, adiantou fonte oficial, sem contudo quantificar.

Logo a partir de 25 de fevereiro, a KuantoKusta registou “um aumento significativo na procura de produtos na área de saúde, máscaras e desinfetantes, e na pesquisa de bens de primeira necessidade, como leite em pó e fraldas”. Nesta altura, as pessoas estão mais preocupadas com bens de primeira necessidade e a acorrer aos supermercados, mas com o evoluir da situação e com o aumento de casos em quarentena prevê-se um aumento considerável na mudança de comportamento e aumento das vendas online, movimento que se verificou em Itália e Grécia, adianta. Segundo a mesma fonte, as atividades que mais estão a beneficiar do surto são o retalho alimentar e aqui os ganhos são tanto online como offline. A KuantoKusta admite que o aumento do número de pessoas em isolamento incrementará as compras pela internet e as empresas com presença apenas física irão sofrer um queda nas vendas.