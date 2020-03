Lagarde avisa que crise do coronavírus poderá ser tão grave quanto a de 2008

Presidente do BCE terá avisado líderes europeus que sem ação concertada, a Europa enfrentará uma crise que fará lembrar a crise financeira internacional de 2008.

O coronavírus poderá provocar uma crise na Europa semelhante à crise financeira internacional de 2008 se os governos não tomarem medidas urgentes para conter a epidemia. O alerta terá sido deixado pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no Conselho Europeu que reuniu ontem os líderes dos 27 Estados-membros por vídeo conferência.

Sem ação concertada, a Europa “estará perante um cenário que fará lembrar a muitos de nós a grande crise financeira internacional de 2008” terá dito Lagarde, de acordo com a agência Bloomberg, que cita fonte próxima do processo. Lagarde terá adiantado, segundo a mesma fonte, que o BCE está a olhar para todas as ferramentas para a reunião de amanhã para garantir financiamento “muito barato” que evite uma crise de liquidez e escassez de crédito.

A presidente do BCE terá adiantado, porém, que as medidas não serão eficazes se os governos não tomarem medidas para garantir que os bancos continuem a emprestar às empresas nas zonas afetadas.

Estes avisos de Lagarde na véspera da reunião da conselho de governadores do BCE, esta quinta-feira, fazem prever o anúncio de novas medidas de estímulo monetário. Os economistas antecipam um corte nas taxas de juro e um eventual reforço do programa de compra de ativos.