Lagarde. Crise deve levar dois anos a resolver e só acaba em março de 2022 (num cenário bom)

European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde, wearing face mask, attends the 16th Congress of Regions (Congres des Regions) in Saint-Ouen, north of Paris on October 19, 2020. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) © AFP

A crise pandémica deve levar dois anos a ficar resolvida, na melhor das hipóteses, avisou ontem a presidente do Banco Central Europeu (BCE). Em setembro, o BCE estimava que a situação pudesse ficar sanada em junho de 2021 (o programa especial de emergência pandémica era para terminar daqui a pouco mais de seis meses), mas aparentemente vai ser preciso mais nove meses para garantir uma saída convincente desta má situação, explicou ontem Christine Lagarde.

Portanto, a desejada meta deslizou e o final desta crise, com uma retoma já a "ganhar raízes", só deve acontecer em março de 2022 (oficialmente, a pandemia começou em março deste ano).

Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de política monetária, Lagarde anunciou um reforço muito significativo da bazuca de dinheiro barato e o prolongamento de vários prazos em vários outros programas de apoio financeiro às economias da zona euro. Questionada sobre porquê mais nove meses de bazuca de emergência, a resposta foi clara e óbvia: porque a crise a isso impõe.

"Temos razões para acreditar que, até ao final de 2021, com incerteza associada a isso, sejamos claros, iremos alcançar imunidade de grupo suficiente para podermos esperar que no final de 2021 a economia comece a funcionar em circunstâncias mais normais e que, em particular, o setor dos serviços não seja penalizado por muitas destas medidas de distanciamento social e restritivas", respondeu a ex-chefe máxima do FMI.

"Isto vai conduzir-nos ao início de 2022, quando a economia começa realmente a recuperar de forma mais séria, em que a retoma ganha raízes, e aí estaremos já em dois anos depois da covid ter surgido", concluiu.

Bazuca de emergência com mais 40% de poder de fogo

A enorme bazuca de dinheiro barato do BCE para combater especificamente a pandemia (PEPP na sigla em inglês, ou Pandemic Emergency Purchase Programme) foi carregada com mais 500 mil milhões de euros, um reforço de quase 40% face ao que está em vigor.

Assim, este programa de compra de ativos (dívida pública e privada) no âmbito da emergência pandémica passa a valer 1,85 biliões de euros e vai ficar armado (ativo) durante dois anos, pelo menos, até ao final de março de 2022 na melhor das hipóteses, anunciou o BCE.

Depois disso, os títulos na posse do banco central e que forem vencendo mantêm-se no seu balanço (serão "reinvestidos") "até, pelo menos, ao final de 2023".

As taxas de juro de referência mantêm-se em mínimos históricos, em 0% e abaixo de zero.

O BCE nota que a situação é grave e piorou nestes últimos meses do ano. Por isso avançou com mais artilharia monetária, mais dinheiro barato ao abrigo deste PEPP e através de outros programas ao dispor no arsenal de Frankfurt.

"Tendo em conta as consequências económicas do ressurgimento da pandemia", isto é, a destruição que já está a ser evidente por causa da segunda vaga da covid-19, o conselho do BCE manteve, como referido, as suas taxas de juro principais. A taxa central de refinanciamento mantém-se em 0%. Está neste nível mínimo histórico há quase cinco anos (foi em março de 2016 que o BCE inaugurou os juros zero na zona euro).

Além das taxas, "o BCE decidiu aumentar o envelope do Programa de Compras de Emergência Pandémica (o tal PEPP) em 500 mil milhões de euros, para um total de 1,85 biliões de euros".

Na reunião desta quinta-feira, ficou também decidido que esta bazuca anti-pandemia fica disponível durante mais tempo, mais nove meses (a data original para terminar o programa era junho de 2021). O BCE "estendeu o horizonte de compras líquidas no âmbito do PEPP pelo menos até o final de março de 2022".

Mas "em qualquer caso, o conselho do BCE conduzirá compras líquidas até considerar que a fase de crise do coronavírus terminou".

Além disso, o banco central presidido por Christine Lagarde "também decidiu estender o reinvestimento" dos pagamentos do capital dos títulos que comprou ao abrigo deste PEPP, que entretanto forem vencendo, "até pelo menos ao final de 2023". É uma forma de prolongar o efeito da bazuca, mesmo sem comprar novos ativos após março de 2022.

Ou seja, na prática, o BCE não vai despejar os títulos de dívida nos mercados quando as obrigações do tesouro chegarem à maturidade, por exemplo. Vai mantê-las no balanço o que é uma ajuda crucial para que as taxas de juro soberanas se mantenham muito baixas ou quase zero.

Forte revisão em baixa da retoma em 2021

A razão para mobilizar tanta artilharia é que a crise voltou. Estamos numa segunda vaga e já se nota a nova onda de destruição da atividade. Se por um lado, a recessão da zona euro em 2020 deve traduzir-se num colapso de 7,3% da economia dos 19 países da moeda única em vez da quebra de 8% prevista em setembro, a retoma subsequente vai ser mais fraca do que se pensava há três meses: em 2021, a economia deve crescer 3,9% e não 5% como projetou o BCE em setembro.

Lagarde lamentou que a segunda vaga se tenha propagado à economia, arrastando a atividade nesta reta final de 2020. "A segunda vaga da pandemia e a intensificação das medidas de contenção observadas desde meados de outubro deverão resultar numa nova e significativa quebra da atividade económica no quarto trimestre, embora em muito menor grau do que o observado no segundo trimestre deste ano ", constatou a antiga chefe do FMI.

"Os riscos em torno das perspetivas de crescimento da zona euro permanecem negativos, mas tornaram-se menos pronunciados" por causa dos anúncios recentes de vacinas eficazes e prestes ou já a serem usadas (caso do Reino Unido).

Mas o BCE olha primeiro para a zona euro e pede cautela. "Embora as notícias sobre as perspetivas de lançamentos de vacinas num futuro próximo sejam animadoras, os riscos negativos permanecem". Existe novamente "um risco acrescido de uma recuperação retardada à luz dos novos confinamentos devido à segunda vaga da pandemia". "É preciso que as políticas orçamentais nacionais continuem a dar apoio", pediu Lagarde.