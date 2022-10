Lagarde: "Economia abrandou muito e vai enfraquecer mais"

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, durante a sessão solene comemorativa do 175.º aniversário do Banco de Portugal na sede da instituíção em Lisboa, 03 de novembro de 2021 © TIAGO PETINGA/LUSA

A economia da zona euro terá travado de forma "significativa" no terceiro trimestre deste ano, vai continuar a "enfraquecer" até ao final de 2022 e mais no início do próximo ano, disse a presidente do Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira, em Frankfurt.

Christine Lagarde anunciou mais uma pesada subida de taxas de juro (em 0,75 pontos percentuais, para 2%) para deter a inflação demasiado alta, argumentando que se esta se enraizar na zona euro será altamente destrutiva para a economia.

No entanto, no curto prazo, o ambiente de subida de juros ajuda pouco as empresas e as pessoas, sobretudo as mais endividadas, no atual quadro de crise energética, de preços muito elevados nos combustíveis, alimentos e na maior parte dos bens e serviços de consumo, aliado à alta incerteza sobre o futuro próximo, se a guerra na Ucrânia termina ou não.

À beira da recessão?

Assim, a atividade económica europeia continua a esvair-se. "É provável que a atividade económica na zona euro tenha abrandado significativamente no terceiro trimestre do ano e esperamos um novo enfraquecimento no resto deste ano e no início do próximo ano", assumiu Lagarde.

Recorde-se que no final de setembro, no Parlamento Europeu, a presidente do BCE já tinha sinalizado que pode vir aí uma recessão técnica na Europa (dois trimestres seguidos de contração da economia) e já na reta final deste ano.

Na altura, na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, Lagarde disse: "É difícil prever qual será o resultado real em 2023, mas será certamente um ano difícil, do qual o primeiro trimestre será muito provavelmente negativo, sendo que acreditamos que o último trimestre de 2022 também será provavelmente negativo".

Esta quinta-feira, Lagarde deu mais detalhes sobre o que já está a acontecer na economia real.

"Ao reduzir os rendimentos reais das pessoas e ao aumentar os custos para as empresas, a inflação elevada continua a limitar as despesas e a produção", referiu a banqueira central.

"As graves perturbações no fornecimento de gás agravam ainda mais a situação, e a confiança tanto dos consumidores como das empresas diminuiu rapidamente, o que também pesa sobre a economia."

"A procura de serviços está a abrandar, após um forte desempenho nos trimestres anteriores, quando os sectores mais afetados pelas restrições relacionadas com a pandemia reabriram" e, além disso, também a indústria está a dar sinais de fraqueza.

"Os indicadores relativos às novas encomendas no sector da indústria transformadora estão a diminuir", afirmou Lagarde.

"Além disso, o ritmo da atividade económica global está a abrandar, num contexto de incerteza geopolítica persistente, especialmente devido à guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia, e às condições de financiamento mais apertadas."

O agravamento dos termos de troca também está a agravar e a comer rendimentos aos agentes da zona euro. Isto é, "os preços pagos pelas importações aumentam mais rapidamente do que os recebidos pelas exportações", explicou a presidente do BCE.

Desemprego baixo, mas futuro é menos risonho

Segundo Christine Lagarde, "o mercado de trabalho continuou a ter um bom desempenho no terceiro trimestre, e a taxa de desemprego manteve-se ao nível historicamente baixa, nos 6,6% [da população ativa] em agosto".

"Embora os indicadores de curto prazo sugiram que ainda estavam a ser criados empregos no terceiro trimestre, o enfraquecimento da economia pode conduzir a um desemprego um pouco mais elevado no futuro", alertou.

