Lagarde está agora muito mais preocupada com risco de espiral inflacionista, mas nos salários

O andamento dos salários está a criar um novo desafio ao Banco Central Europeu (BCE), que vê nisso uma nova fonte de inflação que tem de ser combatida, disse Christine Lagarde, a presidente do BCE, esta terça-feira, em Sintra.

No discurso de abertura de mais um Fórum BCE, Lagarde declarou que "temos de assegurar que as expectativas de inflação permanecem ancoradas, perante o desenrolar do processo de convergência em alta dos salários".

"Apesar de atualmente não se assistir a uma espiral salários‑preços, nem a uma desancoragem das expectativas, quanto mais a inflação se mantiver acima do objetivo, maiores serão esses riscos", advertiu a banqueira central.

"Isto significa que temos de assegurar o retorno atempado da inflação ao nosso objetivo de médio prazo de 2%", ou seja, a ação do BCE, através de subidas de taxas de juro e de outras formas de aperto monetário, terá de ser mais expedita e rápida do que agora.

Aliás, Lagarde não perdeu tempo e confirmou que "apesar de ainda não termos assistido ao impacto total dos aumentos acumulados das taxas de juro decididos desde julho passado - que ascendem a 400 pontos base [4 pontos percentuais]", "o nosso trabalho ainda não terminou" pelo que "continuaremos a aumentar as taxas de juro em julho".

E mais: como entrámos numa "nova fase" em que "enfrentamos incerteza quanto à persistência da inflação, o nível em que as taxas atingirão um máximo vai depender da situação".

Ou seja, "nestas condições, é improvável que, no futuro próximo, o banco central possa declarar com toda a confiança que as taxas máximas foram atingidas", atirou a ex-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Alcançamos progressos significativos, mas - confrontados com um processo inflacionista mais persistente - não podemos vacilar, nem ainda declarar vitória" contra a inflação, disse.

O problema da espiral inflacionista salarial

Para a presidente do BCE, "a segunda fase do processo inflacionista está a começar agora a tornar‑se mais forte" e é nos salários que reside o nó górdio, a seu ver.

Sendo verdade que "os trabalhadores ficaram, até à data, a perder com o choque inflacionista, tendo sofrido grandes decréscimos dos salários reais", essa perceção das perdas de poder de compra "está a desencadear um processo sustentado de convergência em alta dos salários, com os trabalhadores a tentar recuperar perdas".

"Tal está a fazer subir outras medidas da inflação subjacente que captam mais pressões internas sobre os preços - em particular medidas da inflação sensível aos salários e medidas da inflação interna", estimou Lagarde.

