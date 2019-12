Lagarde estreia-se no BCE e mantém tudo: juros zero e compras de dívida

A taxa de juro de referência da zona euro mantêm-se nos 0% e o programa de compras de dívida pública e outros ativos, no valor de 20 mil milhões de euros ao mês, também, anunciou o Banco Central Europeu (BCE), na primeira reunião de taxas de juro liderada por Christine Lagarde, esta quinta-feira.

O legado do anterior presidente, Mario Draghi permanece, para já, intocado porque a retoma da zona euro está periclitante, a inflação continua muito fraca e muitos bancos continua a precisar de lavar os seus balanços, sobretudo os dos países do sul, que estão carregados de malparado.

Em comunicado, a autoridade monetária diz que “na reunião de hoje, o conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0%, 0,25% e −0,5%, respetivamente.”

A taxa de refinanciamento, que é tida como a taxa central e principal da política monetária na zona euro, está nos 0% desde meados de março de 2016, ou seja, há quase quatro anos.

“O conselho do BCE espera que as taxas de juro diretoras do BCE se mantenham nos níveis atuais ou em níveis inferiores até observar que as perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2% no seu horizonte de projeção e que essa convergência se tenha refletido consistentemente na dinâmica da inflação subjacente.”

Atualmente, a taxa de inflação homóloga da zona euro (estimativa para novembro, do Eurostat) é de apenas 1%, indicador que tem estado a fraquejar desde abril, altura em que rondava 1,7%.

Além disso, a liderança de Lagarde mantém a nova vaga de compras de dívida pública, outra forma de ajudar os bancos a terem mais ganhos e liquidez e mais espaço no balanço para se dedicarem a outros negócios, como financiar empresas e a atividade económica a custos decentes.

“A 1 de novembro, foram reiniciadas as aquisições líquidas ao abrigo do programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP) [o chamado quantitative easing] do conselho do BCE, a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros”, refere a entidade de Frankfurt.

O BCE diz ainda que espera que estas aquisições “decorram enquanto for necessário para reforçar o impacto acomodatício das taxas diretoras e que cessem pouco antes de começar a aumentar as taxas de juro diretoras”.

O Banco diz ainda que “pretende continuar a reinvestir, na totalidade, os pagamentos de capital” dos títulos de dívida e outros que foram vencendo, os adquiridos no âmbito do APP.

Diz que fará esse reinvestimento, ou seja, vai manter as obrigações do Tesouro e os outros títulos comprados aos bancos “durante um período prolongado após a data em que comece a aumentar as taxas de juro diretoras do BCE e, em qualquer caso, enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária”.

