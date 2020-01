Lagarde mantém juros em 0% e avança com reforma profunda da política do BCE

A taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE) mantém-se em 0% (taxa diretora principal), a taxa de depósito continua negativa (-0,5%) e os programas de compras de dívida pública e outros ativos aos bancos da zona euro mantêm-se ao ritmo de 20 mil milhões de euros por mês até ser necessário, garantiu, esta quinta-feira, o BCE. Estes juros são mínimos de sempre, sendo que a taxa central está em 0% vai fazer quatro anos março.

Mas há uma novidade, diz uma nota do BCE. A presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, vai arrancar com uma reforma profunda do guião da política monetária. Segundo disse em dezembro, a ideia é adicionar mais três dimensões no âmbito da “revisão estratégica” da qual nascerá a próxima vaga da política monetária.

Um programa que tenha em consideração três aspetos até agora relegados para segundo plano no discurso normal do BCE: os efeitos das “mudanças climáticas”, “as enormes mudanças tecnológicas” e também “as desigualdades” que afetam as economias do euro.

O objetivo primeiro do BCE é a estabilidade dos preços e manter a inflação muito perto dos 2%, mas o banco central diz que quer inovar e inserir mais variáveis nos seus modelos, para depois decidir o preço do dinheiro. No fundo, é uma tentativa para ficar mais ligado à realidade.

Em comunicado, o BCE refere que na reunião de hoje (quarta-feira, 23), o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu que a taxa de juro das operações principais de refinanciamento fica inalterada em 0%, a taxas de juro da cedência de liquidez fica em 0,25% e a taxa permanente de depósito fica inalterada em −0,5%.

O BCE espera que estas taxas de juro diretoras “se mantenham nos níveis atuais ou em níveis inferiores até observar que as perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2% no seu horizonte de projeção e que essa convergência se tenha refletido consistentemente na dinâmica da inflação subjacente”.

Adicionalmente, e não menos crucial para manter os juros muito baixos e os bancos com muito oxigénio para continuarem o seu saneamento, o BCE continuará com o programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP ou quantitative easing) “a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros”. “Estas aquisições devem decorrer enquanto for necessário para reforçar o impacto acomodatício das taxas diretoras e que cessem pouco antes de começar a aumentar as taxas de juro diretoras do BCE”.

A primeira reforma da estratégia do BCE em 16 anos

Mas a grande novidade desta primeira reunião de 2020 será mesmo a reforma profunda da política monetária, um trabalho que se vai prolongar até ao final do ano e que começará a dar os primeiros frutos em 2021.

Segundo disse Lagarde há um mês, há 16 anos que não há uma revisão profundo da estratégia monetária do banco central do euro, a última dois em 2003. Para a presidente Lagarde, esta revisão “já vem tarde”, lamentou nesse encontro em dezembro.

“O conselho decidiu ainda lançar um reexame da estratégia de política monetária do BCE. Será fornecida mais informação sobre o âmbito e o calendário do reexame num comunicado a publicar hoje”, diz o novo comunicado.

(em atualização)