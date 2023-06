Lagarde. Medidas do BCE vão debilitar mais economia e inflação "nos próximos anos"

Christine Lagarde, presidente do BCE, na audição trimestral no Parlamento Europeu. Bruxelas, 5 de junho de 2023. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

O aumento generalizado e severo das taxas de juro e a descontinuação dos programas de fornecimento de dinheiro barato à zona euro vão enfraquecer ainda mais a atividade económica, mas também o ritmo de subida dos preços ao longo dos "próximos anos", alertou ontem a presidente do Banco Central Europeu (BCE), na audição trimestral (diálogo monetário), que teve lugar no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.

"As nossas subidas de taxas de juro estão a ser transmitidas de forma vigorosa às condições de financiamento das empresas e das famílias, como se pode ver no aumento das taxas dos empréstimos e na queda dos volumes de crédito concedido", referiu Christine Lagarde aos deputados europeus.

"Ao mesmo tempo, os efeitos completos das medidas de política monetária estão a começar a concretizar-se", sendo que "uma análise recente dos especialistas do BCE indica que os efeitos da maior restritividade da nossa política monetária sobre a atividade económica real e a inflação deverão tornar-se mais fortes nos próximos anos", num cenário que, em todo o caso, "está rodeado de incerteza significativa", acrescentou.

De acordo com as últimas previsões disponíveis, as da Comissão Europeia (CE), divulgada a 15 de maio, depois de ter crescido 3,4% em 2022, o ritmo económico da zona euro deverá travar a fundo para apenas 1,1% este ano, recuperando para uns modestos 1,6% no próximo.

A inflação, que atingiu um máximo histórico desde que a zona euro existe (8,4% em 2022), deverá ceder para 5,8% este ano e 2,8% no próximo, segundo os mesmos cálculos de Bruxelas.

Ou seja, em 2024, o BCE continuará longe do seu objetivo de inflação de médio prazo (2%), o que significa que as taxas de juro terão de continuar elevadas. Se não subirem mais em 2024, também parece que haverá poucas condições para começar a descê-las.

Atualmente (desde 10 de maio), a taxa diretora principal do BCE está em 3,75% e a taxa de depósito (o preço mais relevante para os bancos comerciais) está em 3,25%. Ambos são os valores mais elevados desde 2008, o ano da grande crise financeira mundial.

Lagarde recordou uma análise recente dos economistas do BCE que "estima que a maior restritividade da política monetária desde dezembro de 2021 terá um impacto em baixa na inflação de dois pontos percentuais, em média, no período de 2023 a 2025, em comparação com uma situação em que a política ficasse inalterada".

"A maior parte deste impacto pode ser atribuída à política de taxas, com um contributo menos significativo, embora não negligenciável, decorrente da redução da carteira do programa de compra de ativos", diz esse estudo.

Um outro estudo veiculado pelo BCE, em maio, indica que o painel de peritos profissionais (que não do BCE, o chamado Survey of Professional Forecasters) vê a inflação a descer, sim, mas em 2025 ainda não está em linha com a meta de 2% do BCE, por exemplo.

Este inquérito revela que os economistas consultados preveem uma inflação média na zona euro de 5,6% este ano, 2,6% em 2024 e 2,2% em 2025.

A previsão para o crescimento é mais anémica do que a da CE. A economia só cresce 0,6% este ano, 1,2% no próximo e 1,6% em 2025.

Entretanto, nas últimas semanas, confirmou-se que a maior economia da zona euro e da União Europeia, a Alemanha, entrou em recessão técnica.

Lagarde reconheceu que não há outra forma de fazer o seu trabalho. A inflação, tal como está, é intolerável para o BCE; e mesmo a inflação subjacente (sem contar com energia e alimentos) está num ponto em que, disse a presidente, não se percebe ainda se já atingiu um pico ou não.

Juros apertam e indústria sofre

"O setor da indústria transformadora continua a registar uma acumulação no volume de encomendas, mas as suas perspetivas estão a piorar", observou Lagarde.

Para compensar, "o setor dos serviços mantém-se resistente, devido, nomeadamente, à reabertura da economia após a pandemia". Em Portugal e noutros países é sobretudo o efeito do turismo que tem estado a segurar o ritmo das economias.

Mas o caminho está traçado. "As nossas decisões futuras assegurarão que as taxas diretoras serão colocadas em níveis suficientemente restritivos para que a inflação regresse atempadamente ao nosso objetivo de médio prazo de 2% e serão mantidas nesses níveis durante o tempo que for necessário", sinalizou a banqueira central.

Como referido, as taxas de juro centrais (diretoras) da zona euro subiram novamente em maio e a maior bazuca de dinheiro barato (o programa APP, concebido para terminar com a crise do euro, em 2014), deve ser desligada definitivamente em julho próximo.

O BCE também mostrou grande impaciência com os apoios no campo da energia e exigiu aos governos que os "suprimam desde já" porque ameaçam "intensificar as pressões inflacionistas". No PE, Lagarde repetiu o aviso.

Em maio, o agravamento das taxas de juro centrais foi de 0,25 pontos percentuais (p.p.), o que se traduz num abrandamento no ritmo de aperto monetário (a subida anterior fora de 0,5 pontos), mas o aperto tem de continuar e durante "muito tempo". Eventualmente, mais dois anos.