Lagarde vaticina que inflação muito baixa ou zero é algo que não voltará a acontecer

"Não penso que vamos regressar ao ambiente de inflação reduzida que marcou os últimos anos", vaticinou Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), no debate final do Fórum BCE, que decorre em Sintra, Portugal.

Neste painel do fórum anual que serve para debater os grandes problemas atuais e as tendências políticas a serem seguidas pelos grandes bancos centrais dos países desenvolvidos participam ainda Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (o maior banco central do mundo), Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra, e Agustín Carstens, diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacional.

Na altura da pandemia, durante quase um ano, Europa experimentou inflação quase zero e até negativa. Antes disso, durante anos esteve abaixo de 2% e mesmo de 1%, persistentemente aquém da meta do BCE (2%). Esse tempo não voltará, vaticinou a banqueira central.

Os últimos números da inflação, que na zona euro já furou a barreira dos 8% (em maio) e que em alguns países já vai nos 20%, estão a ser alimentados pelo choque nos preços do petróleo, dos alimentos e pela guerra contra a Ucrânia, impressionam Lagarde e o público em geral pela enorme disparidade face aos valores desses anos que precederam a crise da pandemia e das outras crises recentes, já desde século, como a financeira e bancária de 2007/2008 e a crise soberana de 2010/2014.

Por exemplo, quando a pandemia covid-19 se agravou muito, entre final do verão de 2020 e da primavera de 2021, a inflação europeia chegou mesmo a ser negativa. Os preços caíram, tal era debilidade da procura, do consumo, das viagens, do turismo.

Globalizado e barato

Para Christine Lagarde, a inflação foi baixa durante muitos anos porque "a globalização permitiu manter os custos baixos".

Isto é como quem diz, China, Índia e tantos outros países asiáticos mais pobres e em desenvolvimento foram as fábricas do resto do mundo (componentes automóveis, informáticos, telemóveis, computadores, plásticos, roupa, calçado), tudo baseado em baixos salários.

Além do fator globalização, que recorde-se hoje está em xeque com o ambiente de alta tensão entre Ocidente e Rússia e China, a chefe do BCE nota que as expectativas dos agentes económicos para a inflação futura estão hoje muito mais elevadas do que antes, o que parece antecipar, com alta probabilidade, que a inflação realmente observada e sentida venha a ser bastante elevada nos próximos tempos.

