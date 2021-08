Lâmpadas com nova etiqueta energética a partir de setembro

lampadas-led-700x357

As fontes de luz, categoria que inclui as lâmpadas e as luminárias integradas, ou seja, candeeiros com lâmpada incorporada, passar a estar abrangidos pela nova etiqueta energética a partir de 1 de setembro.

O regresso à escala de A a G, com o consequente abandono das classes "+" que tornavam mais difícil a diferenciação entre produtos, aconteceu já em março para a esmagadora maioria dos eletrodomésticos, e é agora alargado às lâmpadas.

A nova etiqueta passa também a incluir o código QR que permite aceder à Base de Dados de Produtos Europeia, EPREL e consultar todos os dados técnicos do produto, destaca a ADENE - Agência para a Energia em comunicado. No caso das fontes de luz, poderá obter informações sobre a cor das lâmpadas (branco quente, branco neutro, branco frio), a capacidade de atenuação ou a vida útil média, bem como outros recursos sobre a qualidade luminotécnica, incluindo reprodução cromática e cintilação.

"A etiqueta energética é uma das iniciativas de maior sucesso da União Europeia. Desde 1994, ano da sua implementação, que a etiqueta energética tem contribuído para os objetivos da UE em matéria de energia e clima, promovendo a poupança de energia e consequente redução de custos junto dos consumidores e o desenvolvimento e inovação de produtos mais eficientes junto da indústria. Para continuar esta história de sucesso, a UE reviu o conceito da etiquetagem energética para torná-lo ainda mais útil e eficaz para os consumidores no futuro", sublinha a ADENE, que é o parceiro da Comissão Europeia no projeto Label 2020, financiado pelo programa Honrizonte 2020.