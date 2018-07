Lançada plataforma e-learning para divulgar a Madeira no mercado alemão

A Associação de Promoção da Madeira (APM) anunciou hoje o lançamento de uma versão em alemão da plataforma e-learning para divulgar este destino turístico, depois do sucesso dos programas criados para os mercados do Reino Unido e português.

Numa nota hoje divulgada, a APM refere que esta versão tem como público-alvo os agentes de viagens alemães, constituindo “uma modalidade de ensino à distância que utiliza a Internet como meio de ensino e acesso a conteúdos variados sobre o destino”.

Também menciona que a associação pretende “continuar a desenvolver a sua estratégia de consolidação de notoriedade no mercado alemão, junto da distribuição e, simultaneamente, conquistar novos públicos orientados para um estilo de vida mais ativo e que potenciem os inúmeros produtos da Madeira e Porto Santo”, realçando existir um “universo potencial de milhares de profissionais” ligados a este setor na Alemanha.

Ainda informa que a estrutura do curso está online até dezembro deste ano, estando programadas ações de marketing para divulgar esta plataforma, habilitando-se os formandos a uma viagem à Madeira no final do curso.

Na mesma informação, o diretor da Associação de Promoção da Madeira, Roberto Santa Clara, considera que esta aposta no mercado alemão “é crucial face à importância do mercado e aos resultados da versão em inglês, que estão a ser muito satisfatórios”.

O responsável menciona que, “em apenas quatro meses, cerca de 570 agentes de viagem já completaram o curso de e-learning sobre o destino Madeira”.