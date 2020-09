Semana marcada pelo debate do plano de recuperação de Portugal

A semana que agora começa vai ficar marcada pela discussão do plano de recuperação da economia até 2030.

Logo na segunda, o primeiro-ministro vai iniciar as consultas com os partidos para desenhar o programa português de Recuperação e Resiliência. Este programa será apresentado na véspera da entrega do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Também neste dia serão divulgadas as taxas de juro cobradas pelos bancos no crédito à habitação em agosto.

Para terça está agendada mais uma reunião da Concertação Social, numa altura em que se discute uma eventual subida do salário mínimo nacional.

Na quarta, vamos saber, ao detalhe, quais os sectores que mais contribuíram para o recuo de 16,3% da economia portuguesa no segundo trimestre. Também neste dia o Parlamento vai debater o plano de recuperação económica de Portugal até 2030.

Também é na quarta que termina a feira de calçado de Milão, a MICAM, onde participam mais de 3 dezenas de empresas portuguesas.

No dia seguinte, vamos saber qual foi a renda da casa no primeiro semestre, freguesia a freguesia.

Na sexta, será revelada a síntese de execução orçamental de agosto. Será o primeiro retrato das despesas e receitas do Estado no primeiro mês em que entrou em cena o sucedâneo ao lay-off.

A semana termina com o Dia Mundial do Turismo, no domingo, e ainda ficará marcado pelo início da reunião de dois dias dos ministros da Energia do G20.