Lay-off. Governo aprova mudanças no complemento a quem teve cortes de salário

O governo aprovou esta quinta-feira alterações às regras do complemento de estabilização para trabalhadores com salários baixos que estiveram em lay-off até junho, criticadas por deixarem de fora várias situações em que houve corte salarial no âmbito do apoio.

A mudança permite que fique enquadrado quem esteve em lay-off “pelo menos 30 dias consecutivos” entre abril e junho, tendo um salário base antes de lay-off de até 1270 euros, já não exigindo a aplicação da medida extraordinária durante um mês civil completo. A alteração foi anunciada na semana passada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e confirmada hoje em decisão do Conselho de Ministros.

“Criado com o objetivo de dar um apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram uma redução de rendimento em resultado da pandemia, o complemento de estabilização passa, assim, a ser atribuído aos trabalhadores cuja remuneração base em fevereiro de 2020 tenha sido igual ou inferior a duas vezes a RMMG [retribuição mensal mínima garantida] e que, entre os meses de abril e junho, tenham estado abrangidos pelo menos 30 dias seguidos pelo apoio à manutenção do contrato de trabalho, previsto no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, ou por redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho”, refere o comunicado do Conselho de Ministros acerca da clarificação legislativa.

A decisão de alteração foi tomada após queixas quanto à não atribuição de apoios, no limite, a quem tenha estado em lay-off de 3 de abril a 2 de maio, conforme denunciou a Associação Nacional do Ramo Automóvel, secundada por estruturas sindicais.

Mas esta não foi a única situação de não atribuição de apoio a quem tenha estado em lay-off. A CGTP, na passada semana, alertou também para casos em que, por um lado, era a formulação legal do apoio que excluía beneficiários, e por outro haveria “exclusões completamente arbitrárias por parte dos serviços de segurança social.

A intersindical deu conta de recusas a quem tenha estado de baixa por algum dia durante o mês do lay-off, ou tenha faltado nesse mesmo período, assim como a quem tenha mudado de emprego entre o mês de fevereiro e o mês de lay-off, já que o cálculo do complemento corresponde à diferença entre o mês de lay-off com maior corte na remuneração base e o valor de remuneração de base declarado pelas empresas em fevereiro.

Além disso, defendeu, a própria regulamentação do apoio faz com que não seja pago a quem tenha estado menos de um mês em lay-off, mesmo registando perdas salariais por 10, 15 ou 20 dias. O mesmo com quem tenha estado, por hipótese, 15 dias em lay-off num mês e outros 15 no mês seguinte, ou com quem receba o salário mínimo. Nestes últimos casos, não houve perda da remuneração base, usada para o cálculo do apoio, mas houve na retribuição total, esta usada na aplicação do lay-off. Além disso, as perdas superiores a 351 euros de remuneração não são compensadas, tal como os trabalhadores não recebem mais apoio quando tenham estado mais de 30 dias em lay-off. E, por fim, quem ficou de lay-off apenas em julho não tem direito a qualquer apoio.

O governo previa inicialmente que fossem elegíveis para o apoio 470 mil trabalhadores, mas acabou por fazer pagamentos a apenas 300 mil no passado dia 30 de julho. O custo ficou em 48 milhões de euros, ao invés de 70 milhões estimados na apresentação da medida.

O complemento de estabilização varia entre 100 e 351 euros, correspondendo ao maior corte na remuneração base sofrido pelos trabalhadores de abril a junho por comparação com a remuneração de base declarada em fevereiro.

Atualizado às 16h23