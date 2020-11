Lay-off sem cortes de salário em 2021 custa mais 370 milhões

Dinheiro Vivo 17 Novembro, 2020 • 08:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A eliminação do corte de salário no regime de lay-off vai custar mais 370 milhões de euros em despesa em 2021. O Governo vai aceitar as propostas de alteração do Orçamento do Estado para 2021 do PS e do PCP relativamente a esta matéria.

Segundo o jornal Público desta terça-feira, que cita fonte do executivo, o Governo assumiu "seis meses adicionais de limitação significativa da actividade económica, com um custo adicional de cerca de 60 milhões de euros por mês".

O fim deste corte aplica-se ao programa de apoio à retoma, ao lay-off simplificado e ainda ao lay-off tradicional. Ainda só não está decidido como serão repartidos os custos entre o Estado e as entidades empregadoras.

O acrescento de despesa já contempla um salário mínimo de 660 euros. O valor máximo a receber será, pois, de 1860 euros.

Na proposta inicial do OE2021, o Governo já contava com 309 milhões de euros para prolongar o regime de apoio à retoma.