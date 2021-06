Lay-off tradicional cai 50% em maio face ao mês anterior

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, fala numa conferência de imprensa sobre o balanço dos apoios sociais, na sede do ministério em Lisboa, 02 de abril de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O número de beneficiários abrangidos pelo lay-off tradicional caiu para metade de abril para maio, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Segurança Social. No final do mês passado, estavam a receber prestação 7927 pessoas, menos 49% do que em abril, quando atingiu o máximo histórico de 15 529 beneficiários.

Mais de 60% dos beneficiários (4906) receberam a prestação devido à redução do horário de trabalho, enquanto 38% (3021) foi por causa da suspensão temporária de contrato.

O chamado lay-off tradicional é o que está previsto no Código do Trabalho e prevê a redução temporária do horário de trabalho ou suspensão dos contratos. É feito por iniciativa das empresas devido a problemas no mercado em que atua, motivos tecnológicos ou estruturais ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado a atividade da empresa que podem invocar a necessidade de avançar com este regime para assegurar a viabilidade económica da e a manutenção dos postos de trabalho.

De recordar que desde janeiro deste ano que o lay-off tradicional - à semelhança do simplificado do apoio à retoma progressiva - não implica cortes salariais para os trabalhadores, pagando a Segurança Social um apoio adicional aos empregadores para garantir que as remunerações são pagas na íntegra.

Durante o regime de lay-off, bem como nos 30 ou 60 dias seguintes ao fim da sua aplicação, consoante a medida não exceda ou seja superior a seis meses, o empregador não pode fazer cessar o contrato de trabalho de trabalhador abrangido pelo regime de lay-off.

As prestações de lay-off foram processadas para 309 empresas, menos 24 do que no mês anterior, indica a informação do Gabinete de Estratégia e Planeamento, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

Os dados divulgados esta segunda-feira indicam ainda que o valor médio mensal da prestação (a 30 dias) foi de 393,08 euros, um valor inferior em 33% face a abril, quando atingiu os 582,87 euros.

A síntese estatística do MTSSS adianta ainda que 60% dos beneficiários são mulheres e a idade média é de 43 anos.