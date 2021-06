Leão. Governo já injetou no País 7 mil milhões a fundo perdido e "a luta continua"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O Governo já injetou na economia portuguesa desde março do ano passado, quando começou a pandemia covid-19, cerca de sete mil milhões de euros em "apoios extraordinários às famílias e empresas a fundo perdido" e "a luta ainda não acabou", disse o ministro das Finanças, esta terça-feira.

Segundo o governante, a nova arma é a bazuca de dinheiro europeu (também a fundo perdido), o chamado Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pelas contas de João Leão vai permitir expandir o potencial da economia em cerca de "3,5% do produto interno bruto (PIB) face a um cenário onde não havia lugar a apoios", prometeu durante um discurso no segundo dia de uma conferência do Tribunal de Contas português e do Tribunal de Contas Europeu sobre fundos europeus, justamente.

Assim, o PRR deve "acrescentar mais 22 mil milhões de euros à economia" nestes cinco anos em que estará em vigor, de 2021 a 2026.

No referido seminário dedicado ao tema "Fundos Europeu: gestão, controlo e responsabilidades", Leão congratulou com o seu trabalho e do governo ao qual pertence, dizendo que "a recuperação forte e rápida" da economia portuguesa, que este ano pode crescer 4,8%, segundo diz o Banco de Portugal, "só é possível porque não se poupou nos apoios à economia".

Foi possível manter a capacidade produtiva, mesmo com os confinamentos, porque o governo entregou apoios no referido valor de 7 mil milhões de euros desde que começou a pandemia covid, há um ano e três meses. Mais de 70% desta injeção de fundos foi diretamente para as empresas.

Um dos instrumentos mais valiosos e caros para o erário público foi o lay-off simplificado (cujos moldes continuam a existir mas sob o nome de apoio à retoma) que basicamente subsidiou as empresas para que estas mantivessem os postos de trabalho, ou grande parte deles, mesmo estando encerradas ou perante fortes quebras de faturação ditadas pelos confinamentos decretados pelo governo.

