Leão mal usou reserva do Estado de cerca de três mil milhões de euros

João Leão, ministro das Finanças

João Leão mal usou, até maio, as reservas do Orçamento do Estado para 2021. Dos 2,984 mil milhões de euros previstos para situações de emergência e que necessitam de autorização das Finanças, foram usados pouco mais de 100 milhões de euros, escreve esta terça-feira o Jornal de Negócios com base no relatório de evolução orçamental redigido pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

As medidas necessárias para o combate ao coronavírus já tiveram um impacto direto de 2,716 mil milhões de euros. Mas "até ao final de maio de 2021, a utilização destas dotações de despesa foi residual", escreve a UTAO.

Até agora, apenas foram gastos menos de 100 milhões de euros dos 691 milhões reservados para as cativações e menos de 50 milhões dos mais de 300 milhões de euros da reserva orçamental.

Intocados ficaram os 500 milhões de euros para acomodar despesas imprevistas da pandemia; 493 milhões de euros da dotação provisional; quase 200 milhões de euros do IVAucher; e 50 milhões de euros para a contrapartida nacional para investimento cofinanciado por fundos europeus.

O ministério das Finanças afasta a necessidade de um orçamento retificativo para acomodar as despesas extraordinárias relativas ao segundo confinamento, em declarações à mesma publicação.