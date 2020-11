Leão sobre Novo Banco. "Estamos a dar sinal de que não vamos honrar, é como um cheque careca"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, exibe um gráfico durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

A norma do Bloco de Esquerda, aprovada com a abstenção do PSD, que impede o Orçamento de Estado de 2021 (OE2021) de acautelar uma verba de 476 milhões de euros para injetar no Novo Banco que "decorre de um contrato já assinado" pelo Estado é algo que "acontece pela primeira vez" na História dos orçamentos modernos de Portugal, acusa o ministro das Finanças.

"Estamos a dar o sinal de que não vamos honrar o contrato, é como passar um cheque careca", atirou João Leão, em entrevista à RTP1, esta sexta-feira.

O ministro fez questão de salientar que essa decisão do Parlamento, na reta final das votações do novo OE2021, causou alguma surpresa nos meios internacionais.

O ministro recordou que o seu primeiro-ministro, António Costa, ligou logo à presidente do Banco Central Europeu (BCE) para assegurar que tudo vai ser cumprido como prevê o contrato entre o Estado, o Fundo de Resolução e o fundo privado Lone Star (que é o principal dono dos restos do antigo BES).

Mas fez questão de contas que "recebemos contactos da imprensa internacional" a perguntar o que se estava a passar.

Na mesma entrevista, a resposta de Leão é que o Estado "é uma pessoa de bem" e por isso "estamos a estudar diferentes alternativas".

Uma delas, já se sabe, é pedir a fiscalização ao Tribunal Constitucional (TC) da referida norma aprovada pelo Parlamento pois é convicção do governo que aquilo que o Parlamento aprovou "viola a Constituição e a Lei de Enquadramento Orçamental".

"Ainda não fizemos esse pedido ao TC", disse o ministro, mas recordou logo de seguida que "é a primeira vez" que um orçamento é aprovado sem que lá esteja a verba para que o Estado possa cumprir os contratos já assinados.

"A lei diz que o Estado deve inscrever a verba prevista para honrar compromissos de despesa assumidos". Ao não fazê-lo, "estamos a dar o sinal claro de que não vamos honrar esses compromissos, é como passar um cheque careca", acusou o governante.