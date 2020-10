Leão quer quarto défice mais baixo do euro

João Leão, Ministro de Estado e das Finanças © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 20 Outubro, 2020 • 08:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças quer que Portugal registe o quarto défice mais baixo da zona euro em 2021. João Leão quer que Portugal registe o mesmo défice (4,3% face ao PIB) do que a Alemanha, de acordo com os projetos de planos orçamentais já entregues junto da Comissão Europeia.

Segundo o Jornal de Negócios desta terça-feira, apenas Grécia, Letónia e Luxemburgo pretendem registar um saldo orçamental menos negativo do que o português. Todos os países contam melhorar as contas públicas em 2021 face a 2020, com exceção da Estónia.

Em 2019, quando Portugal registou um excedente orçamental de 0,1%, havia 10 outros países com contas públicas positivas. A concretizar-se a previsão de João Leão, Portugal será um dos melhores estados-membros da zona euro nesta matéria.