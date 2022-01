Leão transferiu 1476 milhões para cobrir despesa Covid da Segurança Social

Ministra Ana Mendes Godinho é a anfitriã da conferência © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Ministério das Finanças transferiu para o Orçamento da Segurança Social 1476 milhões de euros para cobrir as despesas de 2021 com medidas extraordinárias acionadas devido à pandemia, informou nesta quinta-feira, no parlamento, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

"Neste momento, foram transferidos do Ministérios das Finanças e, portanto, do Orçamento do Estado para o Orçamento da Segurança Social 1476 milhões de euros para satisfazer e cobrir as medidas extraordinárias para que não fosse colocada em causa a sustentabilidade do sistema de Segurança Social", afirmou a ministra, questionada no âmbito de um debate político requerido pelo PCP no quadro da comissão permanente que se mantém em funcionamento na Assembleia da República.

O debate foi curto e marcado por várias questões colocadas pelos deputados dos vários grupos parlamentares que acabaram sem resposta, com exceção da informação sobre as transferências orçamentais previstas para impedir o consumo de verbas da Segurança Social oriundas das contribuições pagas pelos trabalhadores. Até novembro, o ministério de João Leão tinha apenas transferido 607 milhões de euros para suportar estes gastos, que totalizavam então mais de 1 781 milhões de euros, segundo os dados da Direção Geral do Orçamento.

A questão foi colocada pela deputada comunista Diana Ferreira, que também quis saber qual o motivo pelo qual o governo não avançou com a atualização extraordinária de pensões até 1097 euros, numa melhoria de dez euros que estava prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2022 que foi chumbada, e que juristas citados pelo programa Polígrafo entendem que pode ter lugar mesmo num regime de gestão orçamental em duodécimos. No recente frente-a-frente eleitoral entre o secretário-geral do PS, António Costa, e secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, o ainda líder do governo acusou os comunistas de inviabilizarem a medida com o chumbo da proposta de Orçamento, com o líder do PCP a insistir que a medida poderia ter avançado na mesma.

Ana Mendes Godinho não prestou esclarecimentos sobre a matéria, como também não respondeu ao repto do Bloco de Esquerda que pedia clarificações sobre a aplicação do regime de teletrabalho que vigora desde 1 de janeiro numa altura em que, denunciou o deputado José Soeiro, haverá empresas a assinar adendas de contratos com os trabalhadores nas quais estes abdicam de pagamentos por acréscimos de despesas com comunicações e energia em teletrabalho, sendo o pagamento dessa despesa adicional obrigatório por lei. Entre os exemplos citados, estiveram as empresas Teleperformance, Manpower e bancos, com o deputado a pedir esclarecimentos do Ministério do Trabalho e inspeções sobre a matéria.

O Bloco também pediu, sem sucesso, neste debate, um posicionamento do governo face ao afastamento recente do porta-voz dos trabalhadores precários da Casa da Música, no Porto, onde o executivo tem dois administradores nomeados.

Noutras questões colocadas e que ficaram sem resposta, o grupo parlamentar do PSD pediu soluções na formação e na atração de imigrantes qualificados para colmatar falta de mão-de-obra da qual vários sectores económicos se têm vindo a queixar, e o grupo parlamentar do CDS-PP pediu a atualização dos acordos de cooperação com o sector social em linha com as subidas n salário mínimo e aumento de custos de energia e água. O PAN também quis saber, entre outras matérias, quantos pais já viram pedidos de apoio excecional à família deferidos.