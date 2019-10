Legislação laboral. Revisão “vai flexibilizar mais o trabalho temporário”

Estima-se que rondem as 150 mil pessoas, ou perto de 3% da população ativa, com peso maior na hotelaria, indústria automóvel e nos call centers. Não há estatísticas oficiais para caracterizar o universo dos trabalhadores temporários do país, mas o número conta para a chamada taxa de precariedade: a percentagem de trabalhadores sem vínculos de trabalho permanentes que, teimosamente, há vários anos não baixa dos 21% a 22%.

A última revisão das leis do trabalho, em vigor desde o início do mês, trouxe poucas mudanças às regras com que as empresas recorrem a trabalho temporário. O número de renovações passa a ficar limitado a seis e fica clara a necessidade de justificação. Na lei, o trabalho temporário cinge-se a casos de substituições curtas de outros trabalhadores, necessidades intermitentes ou projetos curtos.

Em contrapartida, mudaram as regras dos contratos a prazo. Além de alterações na duração e no número de renovações, deixou de ser possível oferecer contratos a prazo no primeiro emprego e a quem tenha estado no desemprego por um ano ou mais tempo. Por causa disso, pode haver um aumento no recurso ao trabalho temporário com a revisão das leis laborais, segundo a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e de Recursos Humanos (APESPE RH).

Afonso Carvalho, presidente, entende que “são mais os elementos positivos do que os negativos” e explica porquê. “Hoje em dia há três modalidades de contrato: um contrato direto com a empresa e passo a efetivo, com um período experimental mais ou menos alargado; um contrato a termo, certo ou incerto; e as outras modalidades, nomeadamente, o trabalho temporário. A mais penalizada foi esta parte central, do contrato a termo, o que vai flexibilizar ainda mais a utilização do trabalho temporário.”

As únicas dúvidas que existem dizem respeito à futura taxa de rotatividade, que, a partir de 2021, deverá penalizar com contribuições adicionais para a Segurança Social – de até 2% – a vínculos precários. A APESPE RH pediu para ser excluída, mas a lei não traz exceções. “A essência destas empresas é disponibilizarem mão-de-obra mais ou menos qualificada de forma temporária. Ser temporário implica rotatividade. Se nos aplicam uma taxa por estarmos a fazer essa prestação de serviços parece-nos um bocadinho contraproducente.”

Quanto à obrigação de apresentar os motivos que justificam o trabalho temporário, Afonso Carvalho diz que a mudança até “podia ter sido feita já há mais tempo”. “Quanto mais claro, quanto mais transparente, melhor para nós. Vai obrigar o utilizador, até ao abrigo do princípio da corresponsabilidade, a ser mais exato naquilo que pede.” Por outro lado, a APESPE não vê entraves com a limitação a seis renovações no trabalho temporário. A mudança “vai obrigar as empresas a fazerem uma gestão da sua força de trabalho”, diz o presidente. “Se há empresas que vão além do que diz a lei, tem de haver uma inspeção, tem de haver um controlo dessas más práticas.”

Maus exemplos

Entre os associados da APESPE RH, “a utilização média de um trabalhador deste tipo oscila entre os três e os quatro meses, não mais do que isso”. Já as remunerações estão “na casa dos 800 euros, contabilizando todas as variáveis que fazem parte do salário de um trabalhador temporário”. Estarão a crescer “2,9% relativamente ao ano passado”.

Mas, para além dos associados da organização, há mais 30% de mercado. E a APESPE RH reconhece a má imagem do setor. “Sabemos de algumas fragilidades. Agora, cabe às entidades inspetivas. Não é por não tentarmos empurrá-las no sentido certo, mas não é um trabalho que nos caiba”, defende Afonso Carvalho, lembrando que ser membro implica assinar um código de ética. “Já houve uma empresa que tentou associar-se, mas não quis assinar. Esses maus exemplos têm de ser combatidos e banidos.”

Trabalho. O que ainda pode mudar até 2023

Voltar a mexer nas leis laborais não é prioridade do novo governo mas, mesmo sem acordos no papel, o PS pode trabalhar à esquerda e à direita para mudanças pontuais e mais consensuais. Gonçalo Delicado, da Abreu Advogados, aponta o direito a desligar e melhorias nas licenças de parentalidade.

-Direito a desligar

Vai ser difícil o Código do Trabalho “voltar a ser tema” nos próximos quatro anos. Mas há exceções. Uma delas é o chamado direito a desligar, normalmente compreendido como a proibição de interrupção dos tempos de descanso dos trabalhadores por empregadores, por exemplo, através de comunicações via telemóvel da empresa. PS, BE, PCP e PAN tiveram já na última revisão das leis laborais diferentes propostas para o fazer, que acabaram por se anular umas às outras. Têm agora a oportunidade de encontrar uma versão que agrade a todos.

-Licenças de parentalidade

A conciliação entre a vida pessoal e profissional está na ordem do dia e o alargamento e aprofundamento das licenças parentais faz quase pleno nos programas dos partidos. O PS fala em flexibilizar licenças, para que sejam conjugadas com part-times. O BE em aumentar a licença partilhada e estender a redução de horário até aos 3 anos de vida da criança. A CDU quer licença a 100% até aos 180 dias. O PAN também. O Livre defende o aumento progressivo para 16 meses. O PSD também quer licença melhorada ao segundo filho e o CDS pede licença para os avós.

-Férias, horas extra, despedir

Os partidos à esquerda do PS pedem reversão dos dias de férias, pagamento do trabalho suplementar e da compensação por despedimento ao período antes da troika. Só que as atuais regras “resultaram de uma situação extraordinária para o país, mas foram-se consolidando”. Agora, será difícil voltar atrás, segundo Gonçalo Delicado. Há no entanto uma outra proposta que distingue o BE e que poderá fazer caminho: estabelecer garantias mínimas para os trabalhadores de plataformas como a Uber. Desde logo, porque está prevista uma diretiva europeia sobre o assunto.