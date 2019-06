Lei de Bases da Habitação vai a votos sem consenso sobre casas devolutas

Mais de um ano depois de ter sido apresentada a primeira proposta, da autoria da deputada do PS Helena Roseta, a Lei de Bases da Habitação começa esta quarta-feira a ser votada no Parlamento.

Desde o início, um dos pontos da discórdia entre os partidos foi a requisição forçada de imóveis devolutos. O PS incluiu a medida na primeira versão do projeto de lei, mas acabou por deixá-la cair, na tentativa de conquistar o apoio do PSD.

No entanto, este é um ponto que continua a ser fulcral para a esquerda. O Bloco de Esquerda defende a requisição temporária de devolutos “mediante indemnização”. Já os comunistas propõem a expropriação ou exercício do direito de preferência de edifícios devolutos há pelo menos cinco anos, sejam públicos ou privados.

A título individual, Helena Roseta sugere que a requisição de casas devolutas possa ser feita nos casos de heranças indivisas. A requisição forçada deverá mesmo ficar fora do texto final.

Este terá sido um dos pontos que motivou o alargamento da discussão, que deveria ter terminado no final de maio. Mas na semana passada, os socialistas pediram mais dias para negociar com a esquerda, com o objetivo de gerar uma lei “o mais consensual possível”.

Outra das medidas que mais deu que falar ao longo do debate foi a proposta da esquerda que previa a extinção do empréstimo ao banco se a casa fosse dada como forma de saldar a dívida.

Mais uma vez em busca do consenso, o PS apresentou uma ideia alternativa: admite a dação em cumprimento da dívida, mas apenas se essa condição for definida pelo banco logo no momento da compra da casa. O BE concorda e o PSD pondera dar luz verde à medida em troca de mais “transparência”. O texto final da Lei deverá incluir uma versão de compromisso entre todas as partes.

Nos últimos meses a discussão entre esquerda e direita também girou em torno do papel que os privados devem ter na garantia do direito à habitação. PSD e CDS, que deverá votar contra a proposta final, querem que fique bem explícito na Lei que “não cabe aos privados resolver o problema social do Estado”.

Os dois partidos mais à direita não apresentaram projetos de lei, mas propuseram alterações a 43 artigos do diploma do PS. Entre as sugestões do PSD está a criação de um subsídio de renda para famílias carenciadas e a possibilidade de intervir em heranças “complicadas”.

Já o CDS fez sete propostas de alteração. Os centristas querem um levantamento “exaustivo” do património público que possa ser usado para fins habitacionais.

No total, as propostas legislativas do PS, BE e PCP receberam 84 propostas de alteração.

As votações na comissão parlamentar da Habitação decorrem entre hoje e amanhã. A votação final global está prevista para 14 de junho. A lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação em Diário da República.