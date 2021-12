Leicester City ganha músculo

© AFP

O Leicester City foi o mais surpreendente campeão inglês em 122 edições do campeonato, ao bater, em 2015/16, o Arsenal, o Tottenham, o Manchester City, o Manchester United, o Chelsea e demais milionários favoritos, numa campanha histórica.

De então para cá, não repetiu o milagre mas cimentou o seu estatuto de "classe média alta" do futebol local, ao obter dois quintos lugares nas últimas duas edições da Premier League. E como um clube fora dos dois grandes centros, Londres e Noroeste, e com um orçamento muito abaixo do pelotão de velhos e novos ricos, consegue este nível de performance?

Graças à inovação. O clube do centro de Inglaterra, por exemplo, é o primeiro a usar a startup Strive, uma plataforma que detalha dados musculares e de fadiga dos atletas. Num jogo recente, conta a revista Forbes, um dos jogadores nucleares da equipa orientada pelo treinador norte-irlandês Brendan Rodgers estava a rematar, a saltar e a fazer carrinhos como em qualquer outra partida.

No entanto, a Strive detetou que a posição corporal do jogador estava errada e que ele compensava sobrecarregando um tendão. Dias depois, desfalcou a equipa com uma lesão... no tendão. À Strive compete, neste caso, ajudar no plano de reabilitação do jogador, incluindo a correção daquela posição corporal. Em situações futuras, o Leicester pretende que a startup ajude não apenas a corrigir mas também a prevenir.

O fundador da Strive é o ex-basquetebolista montenegrino Nikola Mrvaljevic. Em 2002, ele e outros colegas de equipa lesionaram-se durante um treino nas montanhas particularmente exaustivo - "eu só queria que o meu treinador entendesse o quão cansados estávamos e que isso levaria a lesões", disse à Forbes. A partir daquele dia, dedicou os últimos 20 anos a medir fadiga muscular.

"A tecnologia é como uma cebola", explica. "A primeira camada da cebola era o GPS, depois os medidores de passos, a seguir os medidores cardíacos, faltava o medidor de músculos...". Com sensores que se conectam por bluetooth a um aplicativo, dá para investigar esse mundo ainda obscuro dos músculos.

Segundo Mrvaljevic, a Strive não reduz a 100% os riscos de lesões mas permite ao treinador gerir esses riscos. E diminuir, em muito, a ausência de campo dos melhores atletas. E, com isso, rentabilizar ativos, poupar dinheiro e maximizar orçamentos. Tudo aquilo em que o Leicester acredita.