Leilão eólico flutuante no mar só no último trimestre de 2023

Parque eólico offshore da Windfloat Atlantic, ao largo de Viana do Castelo © JOSÉ COELHO/LUSA

Dinheiro Vivo 27 Setembro, 2022 • 08:30

O Governo já criou o novo grupo de trabalho que irá ajudar a definir as zonas marítimas que poderão receber futuros parques eólicos no mar, o reforço que esses projetos irão exigir na rede elétrica nacional e as intervenções a fazer nos portos marítimos, mas os leilões propriamente ditos só deverão acontecer depois de outubro de 2023.

A notícia é avançada pelo jornal Negócios, que cita fonte próxima do processo, indicando que a tarefa é "hercúlea" e que, mesmo apontando para o último trimestre de 2023, se está a falar de um prazo "muito ambicioso".

Recorde-se que, a semana passada, no Parlamento, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, se limitou a reiterar a ambição do Governo em lançar, no próximo ano, leilões para atingir 10 gigawatts de energia eólica no mar até 2030 o que obriga à revisão do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC).

Segundo o despacho do Governo, o grupo tem até 31 de maio para apresentar contributos para desenvolver a produção de energia renovável no mar. Está dividido em três subgrupos - mar, energia e portos - e conta com a colaboração da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), a REN - Redes Energéticas Nacionais, a Associação dos Portos de Portugal, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a Associação Portuguesa de Energias Renováveis e ainda dos ministérios do Mar, Ambiente e Infraestruturas.

Várias entidades mostraram já o seu interesse e reuniram já com o Governo português, como o consórcio Ocean Winds (constituído pela EDP e a Engie, que já têm o parque flutuante Windfloat Atlantic, ao largo de Viana do Castelo), a dinamarquesa Orsted, a espanhola Iberdrola, a recém-criada "joint venture" irlandesa e espanhola Iberblue Wind e até empresas alemãs.