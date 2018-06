“Lesados de Medina” fazem ultimato à Câmara antes de partirem para a justiça

Coube a Rita Castaño e Inês Carvalho a missão de entregar o envelope. Na manhã desta segunda-feira, as duas “lesadas de Medina” dirigiram-se aos Paços do Concelho para fazer chegar um ultimato ao presidente da Câmara de Lisboa. Em causa está o leilão de arrendamento que a autarquia anulou em abril.

“Achamos que é uma tremenda injustiça porque ganhámos um concurso e isso não foi tido em conta. Ficámos sem casa mas como não temos maneira de provar isso, não nos foram atribuídas as casas do leilão. Não podemos deixar passar isto em branco”, sublinhou Inês Carvalho à saída da Câmara.

A indignação dos vencedores do concurso já levou à criação de uma Associação de Lesados de Medina. Isto porque no final de maio, a Câmara decidiu atribuir as casas do leilão a três das oito famílias que venceram o concurso pela “renda mínima prevista”, que varia entre os 350 e os 500 euros.

Segundo um despacho sem data assinado pelo vereador Manuel Salgado, essas três famílias estavam em “risco real e iminente de perda de habitação” devido à suspensão do leilão. É essa decisão da autarquia que os cinco membros da Associação contestam.



“Queremos uma resposta séria da Câmara nos próximos 15 dias. Caso não exista, vamos fazer queixa junto da Provedoria. Porque entretanto este caso deixou de ser só injusto para nós e passou a ser injusto para todos os concorrentes, que foram cerca de 120. Quero fazer um apelo a todas estas pessoas, para que entrem em contacto connosco e que nos contem as suas situações para que a Associação tenha mais peso”, destacou Rita Castaño.

Segundo a vencedora do leilão promovido pela Lisboa Ocidental SRU, a situação “não é só injusta, é ilegal. Estas pessoas fizeram as propostas mais altas, por isso é que ganharam o concurso. E agora vão pagar o valor mais baixo pelas casas”

Na carta que entregaram na Câmara, os vencedores do leilão garantem que vão “estudar e abraçar todas as formas de luta que se entendam como adequadas, desde logo com recurso à justiça, para garantir o cumprimento efetivo de todos os direitos de ressarcimento de todos os prejuízos que foram e continuam a ser causados”.

Presente nos Paços do Conselho esteve também o vereador do CDS, João Gonçalves Pereira, que garantiu o “apoio necessário aos ‘Lesados de Medina”.

“É uma situação de profunda injustiça para com todos os 120 candidatos. Quem apresentou propostas de 360 ou 370 euros são pessoas que, à partida, têm um rendimento familiar mais baixo. Essas pessoas estão a ser prejudicadas. A possibilidade que esta Associação tem é a de interpor uma ação contra o município, exigindo que lhes seja atribuída uma casa nos mesmos termos em que estão a ser atribuídas a estas três famílias. Porque a Câmara, a tentar resolver a situação de três famílias, esqueceu-se das outras que não tiveram capacidade para apresentar propostas maiores por terem menos recursos”, salientou.

Segundo o vereador, “é importante que estas 120 famílias se unam porque têm direito ou a uma casa, nos mesmos termos em que a Camara está a atribuir estas, ou a uma indemnização por parte do município”.

No final de abril, a Câmara decidiu suspender um leilão de arrendamento promovido pela empresa municipal Lisboa Ocidental SRU.

O concurso previa o arrendamento de oito imóveis na zona da Ajuda, em Lisboa. A base de licitação variava entre os 350 euros, para os T1, e os 500 euros, para o T2. As regras do leilão ditavam que “o critério de seleção dos arrendatários é o da renda mais alta”. Os vencedores propuseram rendas que variavam entre os 600 e os 900 euros. No entanto, a 24 de abril, a autarquia suspendeu o leilão por não cumprir “os princípios nem os critérios do Programa Renda Acessível”. Em maio, acabou por atribuir três dos imóveis licitados, pela renda mínima. Atualmente o leilão continua suspenso, a aguardar por anulação.