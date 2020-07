Liberty investe 100 milhões na criação de ecossistema digital

A Liberty está a realizar um investimento de 100 milhões de euros na criação de um ecossistema digital baseado na cloud pública para as suas operações na Europa (Portugal, Espanha e Irlanda). Com este projeto, que será aplicado ao longo dos próximos quatro anos, a seguradora vai gerir todo o negócio na nuvem e assegurar uma resposta mais ágil aos clientes, parceiros de negócio e mediadores.

Segundo Alexandre Ramos, membro da equipa executiva e WEM technology leader da Liberty Seguros, este investimento traz “um conceito de tecnologia totalmente disruptivo no sector, com o qual todos os processos relacionados com a comercialização e gestão de seguros serão executados de forma simplificada”.

Este é “o maior investimento da empresa nos últimos anos para a tornarmos uma verdadeira seguradora digital – com as capacidades de inovação de uma insurtech [startups que desenvolvem sistemas digitais para o setor dos seguros], mas com a vantagem competitiva de sermos uma empresa com estrutura, marca e recursos típicos de uma multinacional”, sublinha o responsável.

Segundo Alexandre Ramos, o ecossistema digital vai permitir que os processos de trabalho sejam mais ágeis e eficientes, o que se traduzirá num aumento da competitividade e num crescimento do negócio a dois dígitos, logo que o projeto atinja a maturidade das capacidades e linhas de negócio.

Como frisa o responsável, a título de exemplo, “novos produtos que podiam levar até um ano a serem implementados, para um modelo de criação de coberturas modulares personalizáveis, vão poder ser disponibilizadas ao cliente em apenas 48 horas”.

Seguros à medida

O foco desta tecnologia de nuvem está no cliente, que passa a ter uma oferta personalizável, ajustada às suas necessidades. Segundo Alexandre Ramos, todas as coberturas dos produtos passam a ser opcionais e, dessa forma, os clientes vão poder construir um seguro à medida, escolhendo aquilo que desejam incluir na sua proteção.

A Liberty já está a trabalhar neste projeto há 18 meses e pela frente estão mais quatro anos para incluir todos os negócios da Liberty Europa – Portugal, Espanha e Irlanda – no novo modelo de operação. Para já, em Portugal, a seguradora vai “implementar o mesmo conceito digital first para clientes e parceiros, que permitirá potenciar produtos modulares melhorados”.

Na Irlanda, os novos negócios de automóveis diretos já estão a ser geridos a partir deste sistema. Em Espanha, Alexandre Ramos prevê que dentro de três meses seja concretizada a integração do negócio de venda direta.

O projeto foi desenvolvido de raiz por uma equipa da Liberty, que contou com a colaboração da Amazon Web Services.