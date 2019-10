Libra baixa 0,5% face ao dólar e ao euro depois de rejeição dos unionistas

A libra esterlina baixou hoje 0,5% face ao dólar e ao euro em Londres depois do Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte ter indicado que não pode aceitar o que Londres negoceia com Bruxelas.

A moeda britânica, muito volátil perante a situação política do ‘Brexit’, estava a cotar-se hoje de manhã a 1,2759 dólares e a 1,1525 euros.

Há uns dias, a libra alcançou máximos de três meses face ao dólar e também subiu face ao euro perante a perspetiva de que pudesse haver um acordo para a saída do Reino Unido do bloco europeu, fixada para 31 de outubro.

Contudo, a líder do DUP, Arlene Foster, emitiu hoje um comunicado no qual manifesta as suas reservas em relação ao acordo, poucas horas antes da vital cimeira europeia, na qual o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esperava fechar uma saída negociada do seu país do bloco europeu em finais de outubro.