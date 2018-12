Licenças para construção e reabilitação sobem 19,7%

As licenças para construção e reabilitação de habitações aumentaram 19,7% nos primeiros nove meses deste ano para 10.910, face a igual período de 2017, revelou hoje a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

As câmaras licenciaram até ao final de setembro 14.347 fogos em construções novas, um aumento de 35,2% em termos homólogos.

A acompanhar este aumento de atividade na construção civil, o consumo de cimento cresceu 3,5% no terceiro trimestre deste ano, face ao período homólogo, mas relativamente aos três meses anteriores o consumo de cimento desceu 3,1%.

O novo crédito concedido para aquisição de habitação cresceu 6,9% em setembro, face a igual período do ano passado, sendo, contudo, o menor aumento dos últimos 49 meses.

Mas, apesar deste abrandamento, as estatísticas de habitação da AICCOPN dos primeiros nove meses do ano revelam um aumento de 22,6% no novo crédito, face ao mesmo período de 2017.

O crédito concedido às empresas de construção e imobiliário caiu 4% em setembro, em termos homólogos.

O valor médio da avaliação bancária na habitação atingiu os 1.205 euros por metro quadrado, no final do terceiro trimestre.

Segundo a associação, este valor “traduz um novo máximo, em resultado de um aumento de 6,2% em termos homólogos”.

Nos apartamentos, assistiu-se a uma subida de 6% para 1.264 euros e nas moradias de 5,7% para 1.111 euros, em termos homólogos.