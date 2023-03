Licenciados são os mais penalizados com corte real de salários entre 2006 e a pandemia

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. © LUSA

O grupo de trabalhadores mais penalizado pela contenção e pelos cortes salariais praticados pelas empresas em Portugal entre 2006 e 2020 é o dos licenciados e mestres (pessoas com ensino superior), indica um estudo do Banco de Portugal (BdP), divulgado esta segunda-feira. Os licenciados destacam-se pela negativa, pois tiveram a maior desvalorização salarial real (descontando o efeito da inflação) neste período em análise.

De acordo com um tema do boletim económico de março intitulado "A distribuição dos salários em Portugal no período 2006-2020", estudo que foi agora pré-publicado, os trabalhadores com ensino superior ganhavam, em média, 1745 euros em 2006 (descontando já a inflação), mas chegaram a 2020 com menos 134 euros em termos reais (isto é, descontando já o efeito da inflação, que foi relativamente baixa neste período).

Ou seja, o salário médio dos mais qualificados desvalorizou-se efetivamente quase 8%. Este grupo passou a ganhar, em média, 1611 euros mensais.

Como referido, o ensino superior é composto por dois subgrupos: trabalhadores com licenciatura/bacharelato e trabalhadores com mestrado.

Entre os licenciados, o corte salarial é muito significativo: foi de quase 9%. Estes diplomados ganhavam, em 2020, menos 152 euros do que em 2006, ou seja, 1592 euros.

No grupo dos que têm mestrado, o corte real foi de 5% (menos 89 euros), estando a ganhar 1662 euros em média.

Mas a compressão salarial imposta pelas empresas estende-se a outros menos qualificados.

O salário médio real dos trabalhadores com ensino secundário também recuou desde 2006 (menos 45 euros ou menos 4,1%), fixando-se nos 1047 euros em 2020.

Assim foi, sobretudo, devido ao efeito de atualização persistente do salário mínimo, que puxou para cima os níveis salariais destes menos qualificados, onde o ordenado mínimo tende a ser mais prevalecente.

O Banco de Portugal destaca "a percentagem mais alta de trabalhadores que auferem a retribuição mínima mensal garantida" em grupos como a população com o ensino básico.

"Para além do efeito da retribuição mínima mensal garantida, esta dinâmica salarial reflete o maior crescimento da oferta de emprego com maiores qualificações, num período caracterizado por importantes alterações demográficas e por um aumento expressivo da escolaridade", acrescenta o Banco de Portugal.

Portanto, só os menos qualificados (com ensino básico ou inferior) é que escaparam à forte desvalorização do fator trabalho que assolou a economia portuguesa nestes anos em análise pelos economistas do banco central.

O salário médio de pessoas com o ensino básico subiu quase 14% (mais 109 euros), para os 910 euros, indica o estudo do Banco de Portugal assinado por Sónia Félix, Fernando Martins, Domingos Seward e Marta Silva.

Os autores do estudo referem "a queda do salário real dos trabalhadores com ensino superior e secundário, num contexto de aumento significativo da entrada de jovens no mercado de trabalho com estes níveis de ensino".

"A média do salário real dos trabalhadores com ensino secundário reduziu-se de 1092 euros, em 2006, para 1047 euros, em 2020" e em 2006, "o salário real médio dos trabalhadores com ensino superior era de 1745 euros, 134 euros acima do observado em 2020", observam.

"Neste período, é de assinalar a entrada de muitos jovens no mercado de trabalho com ensino secundário. Relativamente ao total de entradas, a percentagem de jovens com ensino secundário que entraram no mercado de trabalho passou de 30%, em 2006, para 40%, em 2020, o que justifica em parte a redução das entradas de jovens com ensino básico ou inferior, que passou de 41% para 27%".

Além disso, "a entrada de jovens com ensino superior no mercado de trabalho apresentou um perfil estável ao longo do período", acrescentam os autores do BdP.

Troika e PSD-CDS afundaram ordenados

Este estudo refere ainda que "a evolução do salário médio real no setor privado registou dinâmicas diferenciadas". Diz que "o salário médio real apresentou um perfil ascendente entre 2006 e 2009 e uma queda significativa entre 2010 e 2012".

Este início austero do programa de ajustamento da troika e do governo PSD-CDS (entre 2011 e 2012) forçou descidas significativas de muitos salários através de vários expedientes, conjugadas com o efeito do desemprego que atingiu máximos, obrigando muitas pessoas a aceitar ordenados mais baixos para poderem retornar ao mercado de trabalho num contexto de forte concorrência em termos de procura por trabalho.

A partir de 2013, as coisas começaram a suavizaram, apesar de a base de partida ser na altura muito mais baixa.

"O salário [médio] voltou a registar uma recuperação, que foi particularmente marcada entre 2018 e 2020".

Mas, em todo o caso, tendo em conta este passado de forte ajustamento em baixa e contenção das empresas, no período em análise (de 2006 e 2020), "o salário no setor privado registou um crescimento anual médio de 1%".

Ficou quase estagnado, tendo em conta que são 14 anos de observações, basicamente.

Os autores destacam ainda que "o crescimento do salário real foi diferenciado em diversos grupos sociodemográficos".

"Os salários das mulheres cresceram em média 1,4% ao ano, mais do que os dos homens (0,8%), num contexto de um aumento mais expressivo da escolaridade na população feminina."

Como referido, "o maior crescimento dos salários dos trabalhadores mais jovens e com ensino básico reflete a percentagem mais alta de trabalhadores que auferem a retribuição mínima mensal garantida nestes grupos", diz o estudo.

E "em geral, os grupos com salários mais elevados tiveram crescimentos salariais mais baixos".

"Para além do efeito da retribuição mínima mensal garantida, esta dinâmica salarial reflete o maior crescimento da oferta de emprego com maiores qualificações, num período caracterizado por importantes alterações demográficas e por um aumento expressivo da escolaridade."

(atualizado 17h15)