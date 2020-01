Licenciamento de casas novas aumentou 21% em 2019

Aos poucos, o mercado vai respondendo à falta de oferta de habitação. No ano passado, a promoção imobiliária voltou a registar um aumento significativo. Os números revelados esta segunda-feira pela Confidencial Imobiliário (CI) revelam que em 2019 deram entrada mais de 47 mil casas em processo de licenciamento, o que se traduz num aumento de 20% face ao ano anterior.

A análise da CI revela que o licenciamento de projetos de construção nova aumentou 21% no ano que passou. No total, foram lançadas mais de 38 mil habitações novas no mercado. Já a reabilitação também continua a aumentar, ainda que a um ritmo menor. Foram registadas perto de nove mil obras de reabilitação, mais 13% face a 2018.

A Área Metropolitana de Lisboa concentra 27% das habitações em pipeline, com mais de 12 600 fogos, um aumento de 9% em comparação com os 12 meses anteriores. No próprio concelho de Lisboa foram registados 4400 licenciamentos.

Já a Área Metropolitana do Porto é a que regista maior dinamismo a nível nacional, pois viu o número de obras licenciadas disparar 51% em relação a 2018. Estão em pipeline cerca de nove mil habitações. No concelho do Porto o número de licenciamentos ascende a 4200, mais 48% do que no ano anterior.

Segue-se o Algarve, com quatro mil fogos, mais 15% face ao ano anterior. Nas restantes regiões do país as subidas oscilaram entre os 15% e 20%. Além de Lisboa e Porto, há mais quatro concelhos onde o pipeline é superior a mil habitações: Vila Nova de Gaia, Braga, Matosinhos e Cascais.