Líder da CGTP defende que salário mínimo pode ir além dos 750 euros

O secretário-geral da CGTP considera que o salário mínimo pode ir além dos 750 euros, o valor que António Costa anunciou, na tomada de posse como primeiro-ministro, como meta até ao final da legislatura.

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Arménio Carlos afirmou “que se pode ir além” do montante referido por António Costa – que “é curtinho” – e uma das razões é “para beneficiar as empresas”, que iriam colher os frutos do aumento da procura interna. O resultado poderia ser “mais e melhor emprego”, defende o secretário-geral da intersindical.

A CGTP reivindica um aumento do SMN para 850 euros sem indicar prazo para chegar a esse valor.

Segundo o Negócios, Arménio Carlos assegura que a CGTP “não se colocará à margem” da discussão sobre o aumento de salários promovido pelo Governo, mas rejeita “jogos viciados”, pondo em causa a atual fórmula, dizendo que os aumentos têm de superar a inflação e produtividade.

O semanário Expresso adianta na edição deste sábado que o governo não esperou pela tomada de posse para iniciar as reuniões, em informais, com os parceiros sociais, tendo em vista um acordo para um aumento dos salários em Portugal, que vá para além da remuneração mínima.

Segundo o Expresso, o modelo para esse aumento geral não está fechado, mas “o cenário mais provável para o governo é a definição de um referencial para a negociação coletiva que sirva de orientação para a atualização das grelhas salariais das convenções coletivas”.