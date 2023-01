Líder do CDS diz a Marcelo que "já não restam dúvidas" sobre "desastre na execução" do PRR

Nuno Melo, líder do CDS-PP. © JOSÉ COELHO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Janeiro, 2023 • 15:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do CDS-PP voltou esta sexta-feira a desafiar o Presidente da República a dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas, considerando que "já não restam dúvidas" quanto "ao desastre na execução" do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Numa iniciativa do Partido Popular Europeu, em Lisboa, dedicada precisamente ao PRR, Nuno Melo lembrou que, em novembro do ano passado o Presidente da República avisou a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, que não lhe perdoaria se a taxa de execução dos fundos europeus não fosse a adequada.

"Decorrido um terço do tempo para a aplicação do PRR em Portugal, apenas 9% dos mais de 16 mil milhões de euros destes fundos, absolutamente estratégicos, é que foram executados até hoje", frisou Nuno Melo.

Por isso, o presidente do CDS-PP deixou um 'recado' ao chefe de Estado: "Já não restam muitas dúvidas sobre o desastre da execução do PRR, o que equivale a dizer da certeza dessa falha que preocupa o Presidente da República", disse.

"Já não está em causa saber se vai ou não perdoar o Governo. O que temos já é imperdoável, devia decidir qual o castigo que o Governo merece", desafiou.

Para Nuno Melo, esta "negligência com que os fundos do PRR estão a ser executados", aliada "à instabilidade política, com 12 governantes substituídos em nove meses", só pode ter uma conclusão.

"Para nós, no CDS-PP, o tempo é de dissolver parlamento e termos eleições antecipadas. Podem-nos trazer todas as sondagens deste mundo, o CDS estará pronto", assegurou, numa referência a um estudo de opinião recente que dá 0% de intenções de voto nos democratas-cristãos.