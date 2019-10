Líder do Chega apela à calma e garante que o partido é democrático

André Ventura, presidente do Chega , vota para as eleições legislativas 2019, 06 outubro 2019, em Lisboa. Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para elegerem os 230 deputados para a próxima legislatura e de onde sairá o XXII Governo Constitucional. MIGUEL A. LOPES/LUSA