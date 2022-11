Líderes de empresas antecipam recessão e já cortam nas contratações

Vitor Ribeirinho, CEO e chairman da KPMG Portugal. © Foto: Paulo Spranger/ Global Imagens

Nove em cada dez (86%) CEO (chief executive officer) de grandes empresas do mundo preveem uma recessão económica, mas três em cada cinco (58%) acreditam que será moderada e de curta duração. A conclusão é da oitava edição do CEO Outlook da KPMG, que inquiriu 1325 presidentes executivos das maiores empresas do mundo, alguns deles gestores portugueses, que no conjunto representam uma receita anual superior a cerca de 480 milhões de euros. O inquérito realizou-se em julho e agosto deste ano, e a previsão era para os próximos doze meses. A confirmar-se uma recessão, 76% dos CEO dizem-se preparados para a enfrentar e 71% antecipam que poderá reduzir os lucros esperados em 10%.

A perspetiva de contração económica vai ter impacto no emprego nos próximos meses. "Com a aproximação de uma recessão, dar-se-á ênfase significativo, e a curto prazo, ao congelamento das contratações e à redução do número de colaboradores: 39% dos CEO já implementaram o congelamento das contratações, e 46% estão a considerar reduzir a sua força de trabalho nos próximos seis meses", sublinha a análise da KPMG.

O estudo revela que entre as principais preocupações dos líderes empresariais estão "a fadiga pandémica e fatores económicos (incluindo o riscos de aumento das taxas de juro e da inflação", com 15% e 14% das respostas, respetivamente.

Olhando para um horizonte temporal mais alargado, a três anos, a "tecnologia emergente/disruptiva" surge como o principal risco, seguido de "questões operacionais", "preocupações regulatórias", "alterações ambientais e climáticas" e "risco reputacional". A tecnologia emergente não constava no top cinco dos riscos no ano passado, sublinha a KPMG. E no inquérito anterior, de fevereiro de 2022, surgia em quarto lugar, numa lista de riscos liderada pela cibersegurança.

Por isso, para a maioria dos CEO, a prioridade será o investimento digital, com 72% a admitirem uma "estratégia de investimento digital agressiva, destinada a assegurar o estatuto de first movers ou de seguidores rápidos".

Também desafiante para os próximos três anos será a incerteza geopolítica. "Com efeito, 81% dos CEO ajustaram ou preveem ajustar os seus procedimentos de gestão de risco tendo em consideração o risco geopolítico, e 21% aumentarão as medidas de forma a se adaptarem às questões geopolíticas com vista a atingir os seus objetivos de crescimento", lê-se no documento.

O presidente executivo da Tata Steel, TV Narendran, citado no CEO Outlook da KPMG, elege elege como preocupação número um as questões geopolíticas: "Penso que todos nós precisamos de construir cadeias de abastecimento otimizadas e resilientes." Na opinião deste executivo, "existem oportunidades para repensar os modelos operacionais e de negócio, assim como construir as infraestruturas verdes necessárias".

Entre as estratégias para alcançar os objetivos de crescimento nos próximos três anos apesar da incerteza económica, 26% dos CEO apontam "alianças estratégicas com terceiros", 22% o "crescimento orgânico", 20% a "gestão do risco geopolítico" e 11% "fusões e aquisições (M&A)".

"Nos próximos três anos, o apetite por M&A permanece elevado, apesar das preocupações económicas", sublinha a análise.

Entre as principais prioridades a nível operacional dos líderes empresariais para conseguir crescer nos próximos anos estão, para um quarto dos inquiridos, a "proposta de valor para atrair e reter o talento necessário" e para outro quarto dos CEO o "avanço da digitalização e conectividade no negócio".

"Embora não seja surpreendente que o clima económico é agora a principal preocupação dos líderes empresariais, é reconfortante assistir aos elevados níveis de confiança entre os líderes executivos nas suas próprias empresas e testemunhar as suas perspectivas de crescimento a longo prazo", sublinha Vitor Ribeirinho, CEO e chairman da KPMG Portugal, citado em comunicado.