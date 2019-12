Live. Líderes mundiais vão a Madrid debater alterações climáticas

Esta segunda-feira começa, em Madrid, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP25).

O maior fórum político do mundo sobre alterações climáticas estende-se até dia 13 de dezembro. São esperadas na capital espanhola cerca de 25 mil pessoas, entre delegados, chefes de Estado e de governo.

Na terça-feira o tribunal vai decidir sobre a insolvência da Cabelte, um pedido que foi feito pelo antigo presidente da histórica fábrica de cabos, que tem mais de 500 funcionários.

Para quinta-feira está prevista a publicação de um estudo sobre o impacto do alojamento local no Algarve da autoria da AHRESP. No mesmo dia, a ADENE organiza a grande conferencia Água e Energia.

No final da semana é esperada em Lisboa a visita de Mike Pompeo. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o secretário de Estado norte-americano vai encontrar-se com o primeiro-ministro, António Costa, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. A visita servirá para “reafirmar a robusta relação EUA-Portugal e discutir a cooperação EUA-Portugal numa vasta área de interesses”