Líderes voltam a reunir-se hoje. Subvenções podem chegar aos 390 mil milhões

O encontro do Conselho Europeu vai ser retomado esta tarde. Em cima da mesa estará a possibilidade de o Fundo de Recuperação, para a apoiar as economias, tenha uma dotação de 750 mil milhões de euros. Deste montante, 390 mil milhões podem ser para subvenções. Mas para que esta proposta veja a luz do dia, os chamados países “frugais” liderados por Mark Rutte têm de aprovar e a Áustria, Dinamarca, Suécia e Países Baixos têm defendido um montante mais baixo nas subvenções.

É uma maratona que chega esta segunda-feira ao quarto dia. O encontro do Conselho Europeu arrancou na última sexta-feira e nesta segunda-feira, pelas 15 horas (hora de Lisboa), os trabalhos vão ser retomados. Entre avanços e recuos durante o fim-de-semana, a proposta que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deixou em cima da mesa nesta madrugada será que o Fundo de Recuperação – tal como tinha proposto a Comissão Europeia – deverá ter uma dotação de 750 mil milhões de euros. Deste valor global, 390 mil milhões deverão ser subsídios a fundo perdido, de acordo com a imprensa internacional.

O acordo ainda não está fechado. Mas se for este, não ficará próximo do que Paris, Berlim e a própria Comissão Europeia tinham colocado em cima da mesa ao início. As duas economias mais fortes do euro pretendiam que as subvenções (subsídios a fundo perdido) fossem no montante de 500 mil milhões de euros. Mas os chamados países “frugais” não partilham dessa opinião e por isso a proposta esbarrou na Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca. Para estes quatro países as subvenções tinham de ficar abaixo dos 400 mil milhões de euros.

Ainda assim, as subvenções na casa dos 390 mil milhões está também longe dos objetivos dos países “frugais”, que não queriam que os subsídios a fundo perdido fossem de mais de 350 mil milhões.

Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, é tido como líder dos países “frugais”. E é sobre ele que a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron têm exercido maior pressão. Apesar de, segundo o jornal El País, o líder holandês ter conseguido muitas concessões por parte dos outro líderes, durante a madrugada as exigências que foi fazendo caíram mal ao presidente francês, levando a uma intervenção de Charles Michel.

As negociações ainda não terminaram e com a Holanda a ser pressionada por Paris e Berlim, os “frugais” estão agora tentados a apoiar a proposta finlandesa, que passa por reduzir em 50 mil milhões de euros a dotação total do Fundo de Recuperação, para os 700 mil milhões, o que se traduziria também numa diminuição de 50 mil milhões nas subvenções, segundo o El País. Os restantes governos, contudo, parecem não estar disponíveis para aceitar esta solução.

Mark Rutte adiantou nas últimas horas que “há algum progresso” nas negociações. “Para os Países Baixos é muito importante manter os reembolsos, fazer cumprir as reformas a troco de empréstimos e, se estes se converterem em subsídios, as reformas devem ser impostas, dando ao Conselho Europeu um papel decisivo”, afirmou o primeiro-ministro da Holanda, citado pela Lusa. “Ainda não estamos seguros de que a cimeira não possa fracassar, mas fiquei mais esperançado do que quando, durante a noite, pensei ‘acabou’”, disse Rutte, precisando que o encontro “esteve muito perto” de chegar a um impasse no domingo.

Acordo deve ser “ambicioso”

Este domingo, enquanto os líderes estavam sentados à mesa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deixou um alerta aos líderes europeus: o pacote de ajuda financeira para os países do euro deve ser “ambicioso”. “Idealmente, o acordo a que os líderes chegarem deve ser ambicioso em termos de tamanho e composição, largamente em linha com o que foi proposto pela Comissão”, disse Christine Lagarde, à Reuters.

“Do meu ponto de vista, é melhor chegar a acordo para um [pacote] ambicioso de acordo com estas linhas, mesmo que isso tome um bocadinho mais de tempo. Espero que os líderes cheguem a acordo em relação a algo que seja ambicioso do que rápido”.