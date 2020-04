Lidl vai doar cerca de 130 toneladas aos Bancos Alimentares

O Lidl Portugal vai doar cerca de 130 toneladas de alimentos através de uma parceria com Federação Portuguesa de Bancos Alimentares, um reforço das doações no atual momento da pandemia do Covid-19.

“Enquanto empresa com um forte sentido de responsabilidade corporativa, que tem como um dos seus pilares de atuação o apoio às comunidades locais, o Lidl está totalmente empenhado em minimizar os efeitos desta pandemia na sociedade, em tudo aquilo que está ao nosso alcance. Continuamos atentos às necessidades de quem mais precisa e tudo faremos para satisfazê-las”, justifica Vanessa Romeu, diretora de Comunicação e Responsabilidade Corporativa do Lidl Portugal, citada em nota de imprensa.

Os bens, um total de cerca de 150 mil artigos, serão distribuídos pela Federação Portuguesa de Bancos Alimentares, que criou a Rede de Emergência Alimentar. “As necessidades foram identificadas pelo Banco Alimentar Contra a Fome, que está igualmente encarregue da repartição dos bens pelas suas delegações no país, suprimindo assim as carências da população mais vulnerável”, refere a cadeia.

Mercadona e Pingo Doce são outras cadeias de retalho alimentar que têm vindo a realizar doações e entregas de alimentos a bancos alimentares ou a pessoal médico na frente de combate do novo coronavírus.