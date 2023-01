Ligações ferroviárias de Lisboa a Corunha e Madrid entre projetos apoiados pela UE

© Rita Chantre / Global Imagens

O projeto de novas ligações entre Lisboa e as cidades espanholas de Corunha e Madrid foi um dos 10 selecionados para apoio comunitário pela Comissão Europeia, no quadro do plano de ação para impulsionar o transporte ferroviário de passageiros transfronteiriço.

O executivo comunitário anunciou esta terça-feira que escolheu 10 projetos-piloto que apoiará para estabelecer novos serviços ferroviários ou melhorar os já existentes, apontando que, no seu conjunto, "irão melhorar as ligações ferroviárias transfronteiriças em toda a União Europeia, tornando-as mais rápidas, mais frequentes e mais acessíveis".

A Comissão revelou que, "após uma avaliação cuidadosa", selecionou uma dezena de projetos-piloto transfronteiriços, publicando a lista por ordem de data de início prevista, surgindo, no nono lugar da tabela -- sem uma data específica --, o novo serviço ferroviário, de alta velocidade, entre Lisboa e a cidade da Corunha, na Galiza, e a nova ligação entre as capitais portuguesa e espanhola.

Entre outros projetos selecionados, contam-se uma ligação ferroviária entre Alemanha, Dinamarca e Suécia, comboios noturnos a ligar Paris, Milão e Veneza (Itália), um novo serviço ferroviário noturno entre Amesterdão (Países Baixos) e Barcelona (Espanha), a melhoria da ligação já existente entre Amesterdão e Londres, e novos serviços entre Munique (Alemanha) e as cidades italianas de Roma e Milão.

Segundo Bruxelas, as propostas foram apresentadas pelo setor ferroviário e pelas autoridades competentes em resposta ao plano de ação da Comissão para impulsionar o transporte ferroviário de passageiros de longa distância e transfronteiriço, adotado em dezembro de 2021.

O plano de ação identificou obstáculos que dificultam a aceitação e o funcionamento dos serviços ferroviários transfronteiriços de passageiros, e medidas para os resolver, recorda o executivo comunitário, sublinhando que "uma destas medidas são os projetos-piloto anunciados hoje, que ajudarão os operadores ferroviários e as autoridades a quebrar na prática os obstáculos ainda existentes, com o apoio da Comissão", que "irá agora convidar os responsáveis pelas 10 propostas selecionadas a lançar os seus projetos".

"Ainda que a procura de mobilidade verde esteja a crescer, precisamos que o mercado ferroviário responda muito melhor e muito mais rapidamente, especialmente para viagens longas e transfronteiriças. É por isso que a Comissão Europeia quer agora ajudar as empresas ferroviárias a criar novas ligações ferroviárias internacionais -- de dia e de noite --, derrubando as muitas barreiras aos caminhos-de-ferro transfronteiriços. Estou desejosa de trabalhar com o setor ferroviário para fazer destes 10 projetos-pilotos um sucesso e para inspirar muitos mais a aderir", comentou a comissária europeia dos Transportes, Adina Valean.