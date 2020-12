Limite de isenções da ADSE pára nos 635 euros e deixa de acompanhar o salário mínimo

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República em Lisboa, 11 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O limite máximo de rendimentos para isentar de contribuições os beneficiários da ADSE aposentados com salários baixos não vai aumentar com a subida do salários mínimo, ficando em 2021 em 635 euros, quando a retribuição mínima mensal garantida passará aos 665 euros.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, ao dar conta das novas regras sobre descontos para a ADSE que permitirão alargar, de forma facultativa, o subsistema de saúde da função pública aos trabalhadores com contrato individual de trabalho.

"Considerámos que a indexação permanente ao salário mínimo se tornou excessiva", defendeu a ministra Alexandra leitão, lembrando que a intenção do governo é que o salário mínimo alcance os 750 euros em 2023.

Já em setembro, o Conselho Geral de Supervisão calculava que a subida do salário mínimo deveria aumentar o universo de isentos da ADSE em 12,5%, com custos acrescidos para o sistema que até aqui não têm sido cobertos pelo Estado, responsável pela política de isenções. Para 2021, a supervisão da ADSE reclamava 56 milhões de euros em dívidas do Estado para com os cofres do subsistema de saúde em resultado das isenções em anos anteriores. Para o próximo ano previa-se um impacto adicional de 21 milhões de euros.

