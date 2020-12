Limite de isenções da ADSE pára nos 635 euros e deixa de acompanhar o salário mínimo

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República em Lisboa, 11 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O limite máximo de rendimentos para isentar de contribuições os beneficiários da ADSE aposentados com salários baixos não vai aumentar com a subida do salários mínimo, ficando em 2021 em 635 euros, quando a retribuição mínima mensal garantida passará aos 665 euros.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, ao dar conta das novas regras sobre descontos para a ADSE que permitirão alargar, de forma facultativa, o subsistema de saúde da função pública aos trabalhadores com contrato individual de trabalho.

"Considerámos que a indexação permanente ao salário mínimo se tornou excessiva", defendeu a ministra Alexandra leitão, lembrando que a intenção do governo é que o salário mínimo alcance os 750 euros em 2023.

Já em setembro, o Conselho Geral de Supervisão calculava que a subida do salário mínimo deveria aumentar o universo de isentos da ADSE em 12,5%, com custos acrescidos para o sistema que até aqui não têm sido cobertos pelo Estado, responsável pela política de isenções. Para 2021, a supervisão da ADSE reclamava 56 milhões de euros em dívidas do Estado para com os cofres do subsistema de saúde em resultado das isenções em anos anteriores. Para o próximo ano previa-se um impacto adicional de 21 milhões de euros.

Segundo a ministra da modernização do Estado e da Administração Pública, ninguém que goze atualmente de isenção, ao ter rendimentos inferiores a 635 euros, deixará de a ter, mas situação diferente coloca-se para os trabalhadores da função pública som salários baixos que venham a aposentar-se no futuro.

Alexandra Leitão lembrou que em janeiro o governo voltará a sentar-se à mesa para negociar os aumentos de salário nos vencimentos mais baixos da função pública - de forma a refletir a subida do salário mínimo, e com a possibilidade de aumentos até ao segundo nível da tabela remuneratória única. "Será em função desses outros aumentos que esta questão será vista", referiu após reunião do Conselho de Ministros.

A barragem às subidas do limiar de isenções deverá limitar aumentos de despesa da ADSE, num momento em que estão por resolver as regularizações de dívidas do Estado com o sistema (que também limitará as suas dívidas).

Por outro lado, a ADSE poderá ter um balão de 67 milhões de euros anuais adicionais com o alargamento do subsistema a 100 mil trabalhadores com contrato individual de trabalho, na maioria (70%) funcionários da Saúde em entidades públicas empresariais., segundo os dados avançados nesta tarde por Alexandra Leitão.

Este alargamento, há vários anos reclamado como garantia de maior sustentabilidade para a ADSE, foi negociado ao longo do último ano e, segundo a ministra, da consulta com os membros do Conselho Geral e de Supervisão resultou o entendimento de que a vinculação à ADSE será automática (dependendo apenas da manifestação de vontade dos trabalhadores), sem depender da celebração de acordos de capitação entre as entidades empresariais do Estado e o subsistema. Esses acordos, aplicados nas autarquias, determinam o pagamento pelas entidades empregadoras dos valores destinados a suportar as despesas de saúde dos beneficiários (500,90 euros por beneficiário em 2020), o que potencialmente limitaria as adesões, de acordo com o entendimento dos representantes dos trabalhadores no Conselho Geral e de Supervisão.

Segundo Alexandra Leitão, as novas regras passarão a "atribuir um direito" aos cerca de 100 mil trabalhadores estimados com contrato individual de trabalho, com a inscrição na ADSE a depender depois da vontade destes. Será automática para todos os novos contratos, com a entrada de beneficiários em espera a ser feita faseadamente ao longo de seis meses, em função da capacidade de absorção da ADSE. Segundo a ministra, a entrada não acontecerá "em função das entidades empregadoras ou de perfis".

Dos 100 mil trabalhadores que poderão aderir, a grande maioria consiste em funcionários dos hospitais E.P.E, havendo também trabalhadores das universidades com natureza de fundação e de um conjunto de entidades empresariais dispersas pela Administração Pública. Além destes, o governo calcula em 60 mil o número de familiares de beneficiários da ADSE que usufruirão do subsistema sem pagamento de contribuições.