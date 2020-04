Linha Capitalizar. Bancos aprovam 871 operações num total de 365 milhões

Os bancos já aprovaram 871 operações no âmbito da Linha de Crédito Capitalizar 2018-Covid, o que totaliza 365 milhões de euros em apoios de tesouraria às empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

O período médio de cada processo tem rondado, em média, cinco dias, “resultante de um enorme esforço para responder rapidamente às empresas e aos seus trabalhadores”, sublinha o Ministério da Economia, em comunicado.

Esta linha foi criada com o objetivo de preservar a capacidade produtiva das empresas e os postos de trabalho de forma rápida e eficaz. Dada a elevada procura, o Governo reforçou para 400 milhões a dotação deste apoio, que inicialmente tinha alocado um bolo de 200 milhões.

A Linha de Crédito Capitalizar 2018-COVID-19 prevê um financiamento máximo por empresa de 1,5 milhões de euros na Dotação Fundo de Maneio e 1,5 milhões de euros na Dotação Plafond Tesouraria, com uma contragarantia de 100%.

No âmbito do fundo de maneio, a operação tem um prazo estabelecido de quatro anos, e para tesouraria entre um e três anos. A modalidade da taxa de juro pode ser fixa ou variável acrescida de um spread, de acordo com os limites máximos de spreads indicados no documento de divulgação. As empresas têm de apresentar candidaturas junto dos bancos.

Com aprovação da Comissão Europeia, o Governo lançou quatro novas linhas específicas, com uma dotação conjunta de três mil milhões de euros, destinadas a permitir o financiamento, em melhores condições, das empresas com atividade nos setores mais afetados pela pandemia. Estão contemplados apoios às empresas de restauração e similares, turismo e indústria.