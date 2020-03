Linha Covid-19 passa a 400 milhões e é reservada a sectores sem apoio específico

As regras de acesso à primeira linha de crédito criada pelo governo para socorrer as PME devido à pandemia vão mudar a partir da meia-noite, restringindo os sectores que podem candidatar-se a esta linha de financiamento específica e reforçando a dotação total para crédito com base em garantias públicas no âmbito deste primeiro mecanismo.

De acordo com um comunicado do Ministério da Economia desta sexta-feira, a linha de crédito é reforçada para 400 milhões de euros, o dobro dos 200 milhões de euros com que entrou em funcionamento no passado dia 12, “em resposta à elevada procura que se tem registado nos últimos dias”.

Com o reforço deste valor, as empresas em apuros nesta fase passam a ter um total de 3,4 mil milhões de euros em financiamento total suportado com garantias públicas via cinco linhas de crédito diferenciadas – embora apenas uma ainda, a linha Covid-19 agora reforçada, esteja acessível nesta sexta-feira. As restantes linhas, predominantemente dirigidas ao sector turístico e algumas indústrias, estão ainda por lançar.

Segundo as informações dadas pelo governo, as garantias públicas mantêm-se na Linha Covid-19 em 80% do financiamento. Também não há nota de alteração aos spreads máximos pedidos pelos bancos, entre 1,928% e 3,278%.

O que muda é que passa a haver um período de carência de um ano para quem pede crédito para suportar fundos de maneio (prazo de amortização de quarto anos), mantendo-se este inexistente no caso do apoio à tesouraria. A linha permite financiar estas duas valências, suportando até três milhões de crédito por empresa (1,5 milhões a fundo de maneio e 1,5 milhões na tesouraria) independentemente da dimensão da empresa.

O que muda, entretanto, no acesso são os sectores que podem pedir o apoio da Linha Covid-19. Fica restringida àqueles que não têm já uma linha específica de crédito anunciada no bolo de financiamento de três mil milhões de euros. Os sectores excluídos desta primeira linha, de acordo com os códigos de atividade, estão publicados já no site da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua.

Além dos 400 milhões de euros da Linha Covid-19, há mais quatro linhas em preparação, prevendo-se um período de carência até um ano e também prazos de amortização até quatro anos.

As quatro novas linhas de crédito destinam-se à restauração (600 milhões de euros), agentes de turismo (200 milhões de euros), empreendimentos e alojamento turístico (900 milhões de euros), indústrias têxtil, de vestuário, calçado, extrativas, da madeira e da cortiça (1300 milhões de euros).

Segundo o governo, as garantias públicas ao financiamento poderão ir até 90% e, aqui, o tetos de spread estarão limitados a entre 1% e 1,5%.

Atualizado às 17h16