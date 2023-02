Linha de apoio ao empreendedorismo criou mais de 17 mil trabalhos

© LUSA

As linhas de apoio ao empreendedorismo e criação do próprio emprego "Microinvest" e "Invest+" apoiaram no global 7.325 empresas e contribuíram para criar 17.759 postos de trabalho, segundo dados do Ministério da Economia e do Mar.

De acordo com os dados enviados pelo gabinete do Ministro da Economia e do Mar à Assembleia da República, a um requerimento do PSD, a linha de apoio associada ao Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, promovida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), tem uma dotação global de 254 milhões de euros.

A dotação global é distribuída por duas linhas específicas: a linha "Microinvest" e a linha "Invest+".

Em resposta ao requerimento dos deputados do PSD Alexandre Poço, Dinis Ramos e Rosina Ribeiro Pereira, sobre o ponto de situação deste instrumento, o Ministério do Mar indica que a linha "Microinvest" tem atualmente uma taxa de execução de 69%, reportando um financiamento de 57,7 milhões de euros (14,9 milhões de euros de garantia).

Segundo o Governo, através desta linha "foram apoiadas 4.233 empresas e criados 5.858 postos de trabalho".

Já a linha "Invest+" tem uma taxa de execução de 76%, "resultado de um financiamento de 129,6 milhões de euros (97,2 milhões de euros de garantia), tendo apoiado 3.092 empresas e contribuído para a criação de 11.901 postos de trabalho.

A linha "Microinvest" tem uma dotação de 83 milhões de euros e destina-se a operações de crédito até ao valor máximo de financiamento de até 20.000 euros, por operação, enquanto a linha "Invest+" tem uma dotação de 171 milhões de euros, para operações de crédito até ao valor máximo de financiamento de até 100.000 euros, por operação, tendo como limites 95% do investimento total e 50.000 euros por posto de trabalho criado, a tempo completo.