Linha de crédito sobe a 200 milhões e vai haver apoios ao lay-off

A linha de crédito criada pelo governo para apoiar as empresas devido ao impacto do novo coronavírus sobe aos 200 milhões de euros e vai ficar acessível já a partir de dia 12, comunicou o governo esta segunda-feira aos parceiros sociais numa reunião extraordinária sobre o impacto do novo coronavírus na economia portuguesa. Foi avançado um pacote que, além de prometer mais apoios e mais facilitados às empresas, inclui ainda a criação de um regime de lay-off simplificado, medidas de apoio à formação profissional e adiamentos nos prazos de algumas obrigações das empresas – designadamente, fiscais. O Estado vai também acelerar pagamentos pendentes.

“A linha de crédito que o governo já tinha manifestado intenção de prestar é alargada desde já para 200 milhões de euros e demos também a nota de uma instrução às autoridades públicas no sentido de anteciparem o mais possível todos os pedidos pendentes de pagamento”, afirmou Pedro Siza Vieira, o ministro de Estado, Economia e Transição Digital, elencando parte das medidas de uma lista de nove destinadas ao reforço das tesourarias das empresas. Do lado da proteção social, são cinco as medidas previstas, incluindo o regime de lay-off simplificado com caráter extraordinário, que o governo pretende que apoie a manutenção de postos de trabalho.

Numa e noutra situação, acesso a linha de crédito e acesso ao regime de lay-off facilitado, as empresas terão de demonstrar quebras de faturação em resultado da situação epidémica global. No primeiro caso, em 20%, e no segundo de 40%.

Em atualização