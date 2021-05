Linha para agências já pagou 50 milhões em reembolsos de viagens

© EPA/ANDY RAIN

A linha de apoio do Estado criada para ajudar as agências de viagens e operadores de turismo a liquidar os reembolsos aos clientes por causa da pandemia aprovou já, em quase três meses, operações no valor de 50 milhões de euros, ou seja, metade da sua dotação total.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que dá conta que o valor em causa foi distribuído por 40 emoresas, um número relativamente reduzido comparativamente às 656 agências de viagens que recorreram à primeira fase da linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo - covid-19. Linha esta que, no ntotal, já apoiou mais de 1600 operadores.

Ao Público, o Banco Português de Fomento, que gere a linha de crédito à tesouraria das agências de viagens, lançada a 23 de fevereiro e com uma dotação de 100 milhões, indicou que mais de 75% do valor de financiamento foi pedido por empresas do Norte.

A Agência Abreu é uma das entidades que recorrer a este apoio, mas que não precisa o valor exato que solicitou, mencionando apenas "cifras de dois dígitiso em milhões de euros". A empresa garante ter já realizado a maior parte da devolução das verbas referentes às viagens não realizadas em 2020.

A linha de crédito, que pretendia assegurar o rigoroso cumprimento dos direitos dos consumidores, sem colocar em causa o equilíbrio financeiro das empresa, está em vigor até 30 de junho.