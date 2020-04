Linhas de crédito abertas a todos os setores a partir de hoje

As empresas que estavam excluídas das linhas de crédito lançadas pelo Governo no valor de três mil milhões de euros já podem aceder a este apoio à tesouraria a partir desta quarta-feira. A indicação foi avançada pelo ministro da Economia e Transição Digital.

“A indicação que temos é que hoje chegarão aos bancos as novas condições que permitem abrir as linhas de crédito à totalidade dos setores económicos em Portugal”, afirmou Pedro Siza Vieira no briefing depois da reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das condições de Abastecimento e do Retalho, que decorreu esta quarta-feira, em Lisboa.

A primeira linha a ser lançada – Capitalizar 2018 – no valor de 400 milhões de euros já esgotou e as candidaturas que ultrapassaram aquele montante migram para as restantes linhas de três mil milhões.

Na segunda-feira, o ministro da Economia tinha anunciado que a linha Capitalizar 2018-covid-19 “tem tido muitos pedidos de financiamento por parte das empresas e já tem pedidos crédito de 1130 milhões de euros, com aprovação de operações no valor de 635 milhões de euros, o que é um valor superior ao valor disponibilizado na linha”.

Os montantes que ultrapassam a capacidade da linha migram para as novas linhas de crédito entretanto lançadas num valor global de três mil milhões de euros e que ficam disponíveis agora.

Assim, a partir desta quarta-feira, passará a estar acessível a empresas de outros setores de atividade, como os de comércios e serviços, transportes de mercadorias, transportes de passageiros, entre outros, as linhas lançadas de três mil milhões de euros.

As linhas de crédito lançadas pelo Governo estavam até agora reservadas a meia dúzia de setores: turismo, alojamento, agências de viagem e indústrias (têxtil, vestuário, calçado, extrativas e fileira da madeira).