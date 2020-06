Lionesa. Um centro de negócios à prova de covid-19

O centro empresarial Lionesa, em Matosinhos, um espaço de 45 mil metros quadrados onde estão instaladas mais de 110 empresas – 60% delas tecnológicas – e onde, até março, se movimentavam diariamente mais de 5 mil trabalhadores, está por estes dias irreconhecível. A pandemia enviou quase todos para casa em teletrabalho e o silêncio imperou na antiga fábrica de sedas que acolhe multinacionais como a Farfetch, a Oracle ou a Vestas. Muito lentamente, as empresas estão agora a reabrir portas e os trabalhadores a regressar, mas o movimento está ainda longe do que era.

A Lionesa, que adequou o espaço e os edifícios às exigências de segurança e higiene a que a pandemia obriga, espera que no fim do verão perto de 3 mil pessoas voltem a animar os escritórios e os espaços comuns do centro. Segundo Eduarda Pinto, diretora executiva, o fluxo de trabalhadores anda atualmente um pouco acima dos 20%, porque “ao teletrabalho associou-se a organização de turnos para impedir que as equipas estivessem todas ao mesmo tempo” nos escritórios. Para setembro, a gestora tem indicação do regresso de 60% dos colaboradores.

No entretanto, tudo foi preparado para ser um espaço à prova de covid-19. O centro instalou sinalética adequada às regras atuais de distanciamento, criou espaços para refeições no exterior com áreas de piqueniques e disponibiliza uma unidade de testes ao coronavírus, entre outras normas de higiene e segurança. A somar a estas medidas, Eduarda Pinto lembra que a Lionesa tem uma arquitetura muito característica: todos os escritórios têm uma entrada independente (sem zonas comuns obrigatórias, como escadas ou elevadores); a ventilação é natural; tem uma área exterior de seis hectares; e em construção está a ciclovia que vai ligar o centro empresarial a Leça da Palmeira. Tudo isto permite que a comunidade “possa circular, fazer refeições e trabalhar ao ar livre com maior segurança”.

Um novo regresso

Na Lionesa, porém, o teletrabalho não chegou com a pandemia. Como sublinha Eduarda Pinto, “desde um dia por semana fora de empresa, a trabalhar a partir de casa, até às situações de desenvolvimento de projetos específicos que exigem outra concentração”, as multinacionais instaladas no centro já há muito que têm a tradição do teletrabalho e veem-no como “um complemento excecional para a produtividade”. Mas o teletrabalho, de forma ininterrupta, está longe de ser a forma mais salutar de trabalhar e as empresas demonstram vontade de voltar aos escritórios, garante. “Têm sido tempos exaustivos e um verdadeiro teste à resiliência de todos, desde a comunicação entre as equipas e a gestão das mesmas às adaptações tecnológicas e de negócio, os desafios têm sido enormes.”

As empresas estão agora a proceder à implementação de uma série de adaptações e regras de segurança para acolherem de novo os colaboradores. Contudo, já se prevê que nem tudo será igual. A gestora admite que é provável uma maior aposta em mesas de trabalho rotativas e uma revisão em alta do atual rácio de 10-12 metros quadrados por trabalhador. “O desafio nos próximos tempos será o da arquitetura dos espaços. Até pela imposição de distanciamento social, os escritórios vão voltar aos anos 50 e a vida será a dos anos 20, mas do século XXI.”

O centro empresarial, que tem 98% do seu espaço ocupado, não registou até ao momento nenhuma rutura de contratos. Logo no início da pandemia, a Lionesa disponibilizou às empresas uma moratória de 50% nas rendas durante um período de seis meses, mas o impacto foi residual: a adesão não ultrapassou os 5%.